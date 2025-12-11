“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”

“บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ได้เจอ“แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ที่อ้างว่าเป็นรักแรกของตัวเอง และเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ว่า “บทเพลง” จะพยายามรื้อฟื้นความทรงจำระหว่างตัวเองกับ “แทนคุณ” แต่ “บทเพลง” ก็ยังรู้สึกได้ว่า “แทนคุณ” ที่เจอในตอนนี้อาจไม่ใช่ “แทนคุณ” ที่เป็นคนรัก ด้วยความแตกต่างกับแทนคุณคนเดิมที่เขียนไว้ในไดอารี่ ขณะเดียวกัน คดีฆาตกรรมในพื้นที่กลับกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่น่ากลัวกว่าที่คิด “บทเพลง” ถูกคุณยายสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ แต่เขาปฏิเสธเพราะต้องการใช้คดีนี้เป็นสะพานเชื่อมไปสืบเรื่อง “แทนคุณ” ว่าแทนคุณคนนี้มาเป็นตัวปลอมแล้ว “แทนคุณ”ตัวจริงหายไปไหน?! มาตามสืบไปพร้อมกัน
