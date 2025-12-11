xs
xsm
sm
md
lg

“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ได้เจอ“แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ที่อ้างว่าเป็นรักแรกของตัวเอง และเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ว่า “บทเพลง” จะพยายามรื้อฟื้นความทรงจำระหว่างตัวเองกับ “แทนคุณ” แต่ “บทเพลง” ก็ยังรู้สึกได้ว่า “แทนคุณ” ที่เจอในตอนนี้อาจไม่ใช่ “แทนคุณ” ที่เป็นคนรัก ด้วยความแตกต่างกับแทนคุณคนเดิมที่เขียนไว้ในไดอารี่ ขณะเดียวกัน คดีฆาตกรรมในพื้นที่กลับกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่น่ากลัวกว่าที่คิด “บทเพลง” ถูกคุณยายสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ แต่เขาปฏิเสธเพราะต้องการใช้คดีนี้เป็นสะพานเชื่อมไปสืบเรื่อง “แทนคุณ” ว่าแทนคุณคนนี้มาเป็นตัวปลอมแล้ว “แทนคุณ”ตัวจริงหายไปไหน?! มาตามสืบไปพร้อมกัน

ติดตามชมซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่องONE31 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา22.30 น. และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV









“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”
“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”
“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”
“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”
“บุ๊ค” พยายามสืบหา “ฟอส” คนรักตัวจริง! ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”
กำลังโหลดความคิดเห็น