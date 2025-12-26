“บุ๊ค” เสียใจโดน “ฟอส” หลอกสวมรอยเป็นคนรัก ตามสืบเรื่อง “จูเนียร์”

ทำเอา “บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ทั้งอึ้งและช็อค หลังรู้ความจริงว่า “แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ปลอมตัวเป็น “ทันพบ” (จูเนียร์-ปณชัย) คนรักของเขาในอดีต เพื่อเข้าหา “บทเพลง” เพราะสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของ “ทันพบ” ซึ่ง “แทนคุณ” ก็พยายามอธิบายทุกอย่างกับ “บทเพลง” จนทั้งคู่ร่วมมือกันตามสืบเรื่อง “ทันพบ” โดยตามไปพักอยู่ที่บ้านยายคนหนึ่ง เมื่อครั้งที่ “ทันพบ” เคยไปเจรจาจะซื้อที่ดิน ทำเป็นโฮมสเตย์ตามความฝันที่มีกับ “บทเพลง” งานนี้พวกเขาจะค้นหาความจริงสำเร็จหรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน
