"เฉินหลง" เผยอัดเสียง “เพลงพิเศษ” เตรียมไว้ล่วงหน้า วันที่ลาโลกเมื่อไหร่ ทุกคนจะได้ฟัง

เฉินหลง เตรียม “เพลงอำลา” เปิดฟังวันจากโลกไป ยอมรับสูญเสียคนใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้คิดถึงชีวิตและความตาย
เฉินหลง ตำนานนักแสดงแอ็กชันวัย 71 ปี เปิดเผยว่า เขาได้เตรียม “เพลงอำลา” ไว้ล่วงหน้า โดยจะถูกเผยแพร่ก็ต่อเมื่อถึงวันที่เขาเสียชีวิตเท่านั้น สะท้อนการทบทวนชีวิต ความชรา และความตาย หลังต้องสูญเสียญาติและเพื่อนสนิทจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เฉินหลงเล่าว่า ระหว่างร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์จีนเรื่อง Unexpected Family เขาได้ว่าจ้างทีมงานให้สร้างเพลงดังกล่าว และกำชับให้เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย รอเวลาที่เหมาะสม เขากล่าวอย่างสงบว่า “ทุกคนต้องตาย ทุกคนต้องแก่” พร้อมยอมรับว่าช่วงหลังบัญชีเว่ยป๋อของเขาเต็มไปด้วยข่าวการจากลา
การเปิดเผยครั้งนี้สร้างกระแสหลากหลายบนโลกออนไลน์ บางคนบอกว่า “ไม่อยากจินตนาการถึงวันที่จะได้ยินเพลงนั้น” ขณะที่อีกส่วนหนึ่งชื่นชมความกล้าหาญของเฉินหลงที่เผชิญหน้ากับสัจธรรมชีวิตอย่างตรงไปตรงมา
ตลอดสองปีที่ผ่านมา เฉินหลงต้องสูญเสียเพื่อนร่วมวงการหลายราย อาทิ เฉิง เป่ยเป่ย, คอรี ยืน, หลิว เจียชาง, หลี่ ลี่ลี่ และนักวิจารณ์อาหารชื่อดัง ชัว ลำ นอกจากนี้ ภาพล่าสุดของเขาที่ผมหงอกขาวก็จุดกระแสถกเถียง โดยแฟน ๆ หลายคนบอกว่า “ในความทรงจำ เขาเหมือนยังอายุสี่สิบหรือห้าสิบอยู่เสมอ”
เฉินหลงตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่า เขาขอบคุณที่ทุกคนยังจำภาพในอดีตได้ พร้อมทิ้งท้ายว่า “การได้มีโอกาสแก่ตัวลง เป็นเรื่องที่น่ายินดี”