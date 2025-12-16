เปิดภาพล่าสุด ทหารไทยยึดช่องอานม้า 100% เชิญธงชาติ-เคลียร์พื้นที่

วันนี้(16 ธ.ค.) เมื่อเวลา 18.12 น.เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ภาพทหารไทยเข้ายึดพื้นที่บริเวณช่องอานม้า พร้อมข้อความระบุว่า “ภาพล่าสุด 18:00น. - ทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอานม้า 100% พร้อมเชิญธงชาติไทยปักบนดินแดนอธิปไตย และดำเนินการเข้าเคลียร์พื้นที่อนุสาวรีย์ตาอม-ตลาดช่องอานม้าจนเรียบร้อย”
ด้านเพจ กองทัพบก ทันกระแส ได้โพสต์ วิดีโอคลิป พร้อมข้อความว่า "ฟังเพลงชาติ ที่ฮึกเหิมที่สุด! ทหารไทยเคลียร์พื้นที่ อนุสาวรีย์ตาอม หายวับไปแล้ว (ข้อมูล: ไม่ Real time ,ได้รับอนุญาตจาก ทภ.2) #เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่"
สำหรับอนุสาวรีย์ตาอม นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้สั่งให้สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของวีรชนและตำนานท้องถิ่นของชาวเขมรที่สู้รบปกป้องดินแดน โดยทำเป็นรูปนักรบขี่ม้าหันดาบมาทางดินแดนไทย แต่ต่อมาอนุสาวรีย์นี้ได้ถูกทำลายในช่วงสงคราม 5 วัน 24-28 ก.ค.2568 เหลือเพียงซากศาลาบางส่วน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้สรุปสถานการณ์ เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมาว่าพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายกัมพูชาประสบปัญหาการบังคับบัญชาอย่างรุนแรง สถานการณ์บีบคั้นจนมีแนวโน้มต้องถอนตัวไปยังแนวต้านทานที่ 2 มิฉะนั้นอาจถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์