เปิดภาพทหารไทยตีพื้นที่ยึดคืนเนิน 677 และ 500 ช่องอานม้า ก่อนบินโดรนติดธงชาติประกาศเขตอธิปไตย

ทหารไทยจากกองพันทหารราบที่ 172 (พัน.ร.172) ตีพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ยึดคืนเนิน 677 และเนิน 500 ช่องอานม้าสำเร็จ พร้อมส่งโดรนติดธงชาติไทยขึ้นบินเหนือพื้นที่ ประกาศอธิปไตยเหนือดินแดน พร้อมเทิดเกียรติวีรบุรุษผู้สละชีพ
ชมคลิป โดรนติดธงชาติบินเหนือเนิน 677 และ 500 ช่องอานม้า
วันนี้(15 ธ.ค.) เมื่อเวลา 21.50 น.เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวันนี้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 (ร.17 พัน 2) บ้านกระทิงดำ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง แห่งกองทัพบกไทย เปิดปฏิบัติการเข้าตีพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อยึดคืนเนิน 677 และเนิน 500 ในพื้นที่ช่องอานม้าจนได้สำเร็จ พร้อมส่งโดรนติดธงชาติไทย ขึ้นบินเหนือช่องอานม้า เพื่อเป็นการเทิดเกียรติวีรบุรุษผู้สละชีพ ในสมรภูมินี้อีกด้วย
นอกจากนี้ได้โพสต์วิดีโอคลิป และข้อความเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา กองพันทหารราบที่ 172 (พัน.ร.172) ของกองทัพบกไทย ได้ปฏิบัติการเข้ายึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณ เนิน 677 และเนิน 500 ในพื้นที่ช่องอานม้าได้สำเร็จ
หลังการยึดคืนพื้นที่ ทหารกล้าได้ดำเนินการอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือเนินทั้งสองแห่ง เพื่อประกาศอธิปไตยของประเทศไทยเหนือดินแดนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ทหารไทยได้ส่งโดรนติดธงชาติไทยขึ้นบินเหนือช่องอานม้า เพื่อเป็นการ "เทิดเกียรติวีรบุรุษผู้สละชีพ" ในสมรภูมินี้ด้วย