ฮ่องกงไว้อาลัยสามวัน เหยื่อพระเพลิงดับ 128 ชี้ระบบเตือนภัยล้มเหลว ทำเสียหายและชีวิตดับสูญอย่างมาก

ฮ่องกงเริ่มพิธีไว้อาลัยสามวันจากวันเสาร์(29 พ.ย.) ถึงวันจันทร์( 1 ธ.ค.) ให้แก่เหยื่อไฟไหม้ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 70 ปีของฮ่องกง โดยสำนักงานรัฐบาลและหน่วยงานรัฐรวมทั้งสำนักงานในต่างประเทศลดธงประจำชาติและธงประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครึ่งเสา
รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงรายงานว่าปฏิบัติการดับเพลิง กู้ภัย และค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โครงการอาคารที่พักอาศัยหงฝูย่วนหรือหวั่งฟุกคอร์ต (Wang Fuk Court) เขตต้าผู่ (Tai Po) เสร็จสิ้นแล้วตอน 10.18 น. ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น
ขณะที่เติ้งปิ่งเฉียง เลขาธิการฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลฮ่องกง แถลงยอดผู้เสียชีวิต 128 ราย โดยอาจพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุในภายหลัง และยังมีผู้สูญหายอีกราว 200 ราย
Anthony Lam Chun-man อดีตผู้อำนวยการดูแลและป้องกันอัคคีภัย ชี้ว่าระบบความล้มเหลวในการเตือนเหตุไฟไหม้ในไท่ปัว ทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยเหลือชีวิตล่าช้า
“ความล่าช้าเพียงแค่เสี้ยวนาทีในการโต้ตอบภัยพิบัติเพิ่มความเสียหายอย่างสำคัญ และสร้างความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย” อดีตผู้อำนวยการดูแลและป้องกันอัคคีภัยในฮ่องกง กล่าว
ผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงจากระบบเตือนภัยในตอนที่ไฟไหม้ลุกไหม้ขึ้นมาแล้วในวันพุธ(26 พ.ย.)
สืบเนื่องจากเหตุไฟไหม้ที่ตึกอาพาร์ทเมนท์ในฮ่องกงเมื่อบ่ายวันวานนี้( 26 พ.ย.) โดยต้นเพลิงอุบัติขึ้นที่กลุ่มตึกอาพาร์ทเมนท์ในไท้โปว (Tai Po district) ในเขตเมืองใหม่ทางตอนเหนือของเกาลูน และลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังนั่งร้านไม้ไผ่ของตึก 7 หลังที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยไฟได้ลุกโหมเผาไหม้ตึกทั้งคืนยันเช้า เผาวอดตึกไป 4 หลัง
จากเหตุเพลิงไหม้ที่กลายเป็น “โศกนาฏกรรมแห่งปีของฮ่องกง” สิ่งที่รู้ในตอนนี้ คือ
- ผู้เสียชีวิต 128 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
- ผู้บาดเจ็บ 79 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 12 ราย
- อีก 200 คน ไม่รู้ชะตากรรม
- ตึกอาพาร์ทเมนท์ 8 หลังในโครงการฯนี้ อยู่ระหว่างการซ่อมแซมยกเครื่องใหญ่ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2024 โดยมีนั่งร้านไม้ไผ่ และตะแกรงสีเขียวครอบไว้
- เจ้าหน้าที่เผยว่าไฟลุกลามรวดเร็วผิดปกติ และพบวัสดุสไตโรโฟม (Styrofoam) ซึ่งเป็นสารเคมีที่มักพบในโฟมกันความร้อนที่ใช้ในวัสดุก่อสร้าง ในตึก
- รัฐบาลดำเนินการสืบสวน รวมทั้งการสอบสวนทางอาญา เพื่อหาสาเหตุไฟไหม้
- ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุม 11 คน โดย 8 คน ถูกจับกุมโดยหน่วยต่อต้านคอรัปชั่น และอีก 3 คน ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนา ได้แก่ ผู้อำนวยการ 2 คน และที่ปรึกษางานซ่อมแซมตึก
- ฮ่องกงจัดพิธีไว้อาลัยเป็นเวลา 3 วัน โดยเป็นการไว้อาลัยทั่วประเทศ รัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสา จากวันเสาร์จนถึงวันจันทร์
- ทางการยืนยันว่าผู้ช่วยเหลือชาวอินโดนีเซีย 7 คนเสียชีวิต, ชาวฟิลิปปินส์ 19 คน สูญหาย
- หัวหน้าผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จอห์น ลี ประกาศให้ไปไหม้ครั้งนี้เป็น “ภัยพิบัติครั้งใหญ่”
- จำนวนผู้เสียชีวิต 44 ราย ทุบสถิติผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้ตึกการ์ลีย์ (Garley) ปี 1996 ซึ่งมีผู้สังเวยชีวิต 41 คน
- การหาเสียงถูกระงับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในวันที่ 7 ธ.ค. จอห์น ลี กล่าวว่ากำลังพิจารณาถึงความจำเป็นในการเลื่อนการเลือกตั้ง