"จาง ป๋อจือ" เผยเตรียมพินัยกรรมและแผนงานศพ ลั่นไม่ต้องการสร้างภาระให้คนข้างหลัง

จาง ป๋อจือ นักแสดงหญิงชื่อดังของฮ่องกง เปิดเผยเรื่องส่วนตัวที่สร้างความสนใจอย่างมาก ระหว่างการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ One Road to Prosperity 2 โดยระบุว่าเธอได้เตรียมพินัยกรรม รวมถึงวางแผนเกี่ยวกับงานศพของตนเองไว้ล่วงหน้าแล้ว
จาง ป๋อจือ กล่าวในรายการว่า การเตรียมการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในหมู่คนใกล้ชิดหลังจากที่เธอจากไป พร้อมระบุว่า เธอมองเรื่องชีวิตและความตายด้วยความสงบ และยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมา
นักแสดงหญิงวัย 44 ปี กล่าวด้วยว่า สำหรับคนหนึ่งคน การได้มีโอกาสเกิดมาและใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว คำพูดดังกล่าวสะท้อนทัศนคติที่เธอมีต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และการไม่ยึดติดกับชื่อเสียงหรือความสำเร็จในอดีต
ในฐานะแม่ของลูก เธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูลูก ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมองว่า หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การปกป้องลูกไปตลอดชีวิต แต่คือการเตรียมความพร้อมให้ลูกสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยตนเองในอนาคต
การเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาที่จาง ป๋อจือ ยังคงเผชิญกับประเด็นทางกฎหมายกับอดีตผู้จัดการ ซึ่งเธอเลือกที่จะพูดถึงประสบการณ์เหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาในรายการ โดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการเรียนรู้ในชีวิต