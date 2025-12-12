แจงปมหักหัวคิว–ยืมนาฬิกานักแข่งสาวซุปเปอร์ไบค์ พบ “ดร.สุปราณี” ไม่เกี่ยวข้อง

แจงปมหักหัวคิว–ยืมนาฬิกานักแข่งสาวซุปเปอร์ไบค์ “ดร.สุปราณี” อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ไม่เกี่ยวข้อง MGR Online ขออภัยหลังตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อน
ตามที่ เว็บไซต์ www.mgronline.com ได้เสนอข่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ พาดหัวข่าวว่า “นักแข่งสาวซุปเปอร์ไบค์โวยทีมออแกไนซ์หักหัวคิวไม่เป็นธรรมเตรียมร้อง รมว.ท่องเที่ยวฯ” และมีเนื้อข่าวในลักษณะทำให้ ดร.สุปราณี หรือหญิง คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่ามีส่วนร่วมหักหัวคิวจากนางสาวรัชฎาหรือตาล นาคเจริญศรี อดีตนักแข่งซุปเปอร์ไบค์ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และยังได้ขอยืมนาฬิกา ยี่ห้อ บอมเบิร์ต เรือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ไปใช้แล้วไม่คืน ทำให้ ดร.สุปราณี หรือหญิง คุปตาสา ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
กรณีตามเนื้อข่าวดังกล่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าโครงการ “Little Wann be Wow Rider” เป็นโครงการของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์ และต้องการลดจำนวนเด็กแว้นบนถนนลง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ในวงเงิน ๑๐ ล้านบาท โดยสมาคมฯ ได้หาผู้ดำเนินโครงการด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจนมีบริษัทออแกไนซ์แห่งหนึ่งชนะการเสนอราคา จากการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท ผู้ชนะการเสนอราคาไม่พบว่า ดร.สุปราณีฯ มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว และไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทออแกไนซ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เห็นว่าเพื่อให้โครงการดำเนินการให้สำเร็จ จึงได้ให้ นางสาวรัชฎาหรือตาล นาคเจริญศรี อดีตนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในวงการมอเตอร์สปอร์ต เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการดูแลโครงการ “Little Wann be Wow Rider” รวมกับบริษัทออแกไนช์ โดยมีขอบเขตการทำงานตามที่สมาคมว่าจ้าง เมื่อดำเนินโครงตามกรอบของการจัดซื้อจัดจ้าง ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง สมาคมฯ ได้เบิกเงินสนับสนุนจ่ายให้แก่บริษัทออแกไนซ์ครบถ้วนแล้ว และบริษัทออแกไนซ์ได้ชำระเงินค่าจ้างให้กับนางสาวรัชฎาหรือตาลไป ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อตกลงตามสัญญาจ้างแล้ว
ในประเด็นที่มีการกล่าวหาว่า มีการหักเงินค่าจ้างไว้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ นั้น ไม่เป็นความจริง และ ไม่พบว่ามีการหักเงินค่าหัวคิว ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายงานข่าวแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องการจ่ายเงินนั้น ดร.สุปราณีฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการหรือเบิกจ่ายเงินโครงการแต่อย่างใด เรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องระหว่างสมาคมกีฬากับบริษัทออแกไนซ์กับนางสาวรัชฎาหรือตาล ดำเนินการจ่ายชำระกันเองทั้งสิ้น
ในส่วนที่รายงานข่าวว่า ดร.สุปราณี คุปตาสา ได้ยืมนาฬิกา ยี่ห้อ บอมเบิร์ต เรือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ไปใช้แล้วไม่คืนนั้น จากตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า เป็นกรณีที่นางสาวรัชฎาหรือตาล ได้รับนาฬิกายี่ห้อบอมเบิร์ต มาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเจ้าของสินค้า และนางสาวรัชฎาจึงได้นำมาขอให้กองทุนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติ ช่วยหานักกีฬามาใส่เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าว โดยไม่มีการนำไปใช้ส่วนตัวแต่อย่างใด นางสาวรัชฎาหรือตาลได้มาขอรับนาฬิกาทั้งหมดคืนจากเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปแล้วด้วย โดย ดร.สุปราณี คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ไม่ได้มีการยืมนาฬิกาดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวแต่อย่างใด
ด้วยการนำเสนอข่าวดังกล่าวทำให้ ดร.สุปราณี หรือหญิง คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เว็บไซต์ www.mgronline.com จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย