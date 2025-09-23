หนุ่มอาละวาดเพื่อนบ้านคอนโด รับเมาขาดสติ เพราะเครียดสะสม

หนุ่มถือมีดอาละวาดไล่เคาะ ถีบประตูเพื่อนบ้านคอนโด พบตำรวจให้ปากคำ เผยยอมรับเมาขาดสติ เพราะเครียดสะสมตลอด 1 ปี
วันนี้ (23 ก.ย.) นายเทียน อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุถือมีดเคาะประตู ถีบประตู และเอาเลือดสกปรกมาป้ายหน้าประตู ด่าทอด้วยคำที่หยาบ คำกล่าวหามีการหมิ่นประมาทข่มขู่ เพื่อนบ้านในคอนโดมิเนียมย่านพระราม 9 ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ดินแดงพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า ยอมรับผิดทั้งหมดแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับข่าวได้มีการนำเสนอออกไปก่อนหน้านี้
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นยืนยันว่า ไม่ได้มาจากการที่ถูกคู่กรณีไปแจ้งกับนิติคอนโดว่า ตนเปิดปิดประตูเสียงดัง และทะเลาะกับภรรยาจนสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน แต่สาเหตุแท้จริงเป็นเพราะความเครียดสะสมตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา ที่ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูลูกน้อยวัย 1 ขวบ 2 เดือน
รวมถึงภาวะทางการเงินในครอบครัวที่ตนเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด จนเมื่อวานนี้ได้ซื้อเหล้าโซจูดื่มไปทั้งหมด 5 ขวด หลังจากดื่มยอมรับว่าขาดสติจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยขอยืนยันว่าตนเองไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ห้องของคู่กรณี หากดูกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าตนเดินไปทุกห้อง
ส่วนที่คู่กรณี กล่าวอ้างว่า ช่วงที่เกิดเหตุตนพูดข่มขู่ว่าเคยฆ่าคนตายมาแล้ว 5-6 คน ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและตนไม่เคยพูดคำนี้และที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายใครสักครั้ง ทั้งนี้ตนเองขอโทษทางผู้เสียหาย หากเขาไม่ไกล่เกลี้ยตนเองก็ต้องยอมรับสภาพ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา พยายามบุกรุก และทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ส่วนผลการตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะไม่มีสารเสพติดในร่างกาย