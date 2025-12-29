"เฉินหลง" เปิดใจยอมรับ เลี้ยงลูกผิดพลาด เคยห่างเหิน "เจย์ซี" ถึงขั้นคุยกันปีละครั้ง

“เฉินหลง” เปิดใจยอมรับความผิดพลาดในบทบาทพ่อ เผยความสัมพันธ์ห่างเหินกับลูกชาย เจย์ซี ชาน ถึงขั้นโทรคุยกันปีละครั้ง
เฉินหลง หรือ แจ็กกี้ ชาน ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ออกมาเปิดใจยอมรับความผิดพลาดของตัวเองต่อสาธารณะอีกครั้ง โดยพูดถึงความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินกับลูกชาย เจย์ซี ชาน อย่างตรงไปตรงมา พร้อมยอมรับว่าในช่วงหนึ่งของชีวิต เขาเป็นพ่อที่เข้มงวดจนเกินไป และแทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกชายเท่าที่ควร
เฉินหลงเล่าว่า ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจย์ซีเย็นชาลงอย่างเห็นได้ชัด ถึงขั้น “โทรคุยกันแค่ปีละครั้ง” เท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็นการโทรอวยพรวันเกิด ซึ่งแม้จะเป็นความตั้งใจดี แต่กลับกลายเป็นความกดดันสำหรับลูกชาย เพราะเขามักถูกพ่อดุหรือวิจารณ์ จนทำให้เจย์ซีรู้สึกกลัวและไม่กล้าติดต่อ
นักแสดงรุ่นใหญ่วัยตำนานยอมรับว่า เขาเคยใช้วิธีเลี้ยงดูแบบเข้มงวดและเคร่งครัดเกินไป มองทุกอย่างด้วยกรอบความคิดของตัวเอง ไม่เปิดโอกาสให้ลูกชายได้แสดงออกหรือใช้ชีวิตอย่างอิสระ “ผมไม่ค่อยได้คุยกับเขา ไม่ค่อยได้ชมเขา และแทบไม่เคยพูดดี ๆ ผ่านสื่อหรือที่ไหนเลย” เฉินหลงกล่าว พร้อมยอมรับว่านั่นคือความผิดพลาดที่เขาเสียใจในวันนี้
เฉินหลงเผยอีกว่า ครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาดุลูกชายอย่างรุนแรง เจย์ซีถึงกับพูดว่า “อย่าโทรมาอวยพรวันเกิดผมเลย โทรมาเมื่อไรก็ได้” ประโยคนั้นทำให้เขาฉุกคิด และเริ่มตระหนักว่าความเข้มงวดของตนเองได้สร้างระยะห่างระหว่างพ่อลูกโดยไม่รู้ตัว
หลังคำสัมภาษณ์ถูกเผยแพร่ออกไป กระแสในโลกออนไลน์ก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเห็นใจและมองว่าการที่เฉินหลงกล้าออกมายอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา เป็นสัญญาณของการเติบโตและการเรียนรู้ในบทบาทของ “พ่อ” ไม่ใช่เพียงซูเปอร์สตาร์
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเฉินหลงและเจย์ซี ชาน ถูกมองว่าค่อย ๆ ดีขึ้น แม้ทั้งคู่จะไม่ได้ปรากฏตัวร่วมกันบ่อยนัก แต่ก็เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์ Railroad Tigers และมีรายงานว่าพบกันในโอกาสส่วนตัว เช่น งานแต่งงานของเพื่อนในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงในสังคมบันเทิง