"ซิดนีย์ สวีนีย์" เปลือยกายทาตัวด้วยสีทอง ขึ้นปกนิตยสารแรงสุดในชีวิต

ซิดนีย์ สวีนีย์ นักแสดงสาววัย 28 ปี สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการถ่ายแฟชั่นเซตเปลือยกายทาด้วยสีทองทั้งตัว สำหรับปกฉบับล่าสุดของ W Magazine ซึ่งนับว่าเป็นลุคที่แรงและกล้าหาญที่สุดเท่าที่เธอเคยปรากฏตัวมา ร่างกายของเธอถูกเคลือบด้วยสีทองระยิบระยับ จนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้จินตนาการ
ภาพถ่ายชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากฉากอันโด่งดังในภาพยนตร์ Goldfinger (1964) แห่งแฟรนไชส์เจมส์ บอนด์ โดยอ้างอิงถึงตัวละคร “จิลล์ มาสเตอร์สัน” ที่รับบทโดยเชอร์ลีย์ อีตัน ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกทาสีทองทั้งตัว ในภาพหนึ่ง สวีนีย์คุกเข่าอยู่บนโซฟากำมะหยี่ สบตากล้องอย่างท้าทาย พร้อมใช้มือปกปิดเรือนร่าง ขณะที่เล็บสีทองมันวาวและทรงผมบ็อบสีบลอนด์น้ำผึ้งแสกข้างช่วยขับบรรยากาศแฟนตาซีแบบโมโนโครมให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
อีกภาพยกระดับความดราม่าด้วยท่าทางเอนกายยาวบนโซฟา โชว์สร้อยคอโชคเกอร์ลวดลายวิจิตร ควบคู่กับเรือนอกที่แทบไม่ถูกปกปิด ภาพรวมสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทั้งหรูหรา ยั่วยวน และมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่
นอกจากแฟชั่นเซตสุดแรงแล้ว สวีนีย์ยังให้สัมภาษณ์อย่างเปิดใจผิดจากปกติ พูดถึงครอบครัว ชื่อเสียง และการเติบโตอย่างรวดเร็วในอาชีพนักแสดง เมื่อถูกถามถึง “รอยแผล” ในชีวิต เธอเล่าถึงแผลเป็นข้างดวงตาจากอุบัติเหตุเวคบอร์ดตอนอายุ 10 ขวบ ซึ่งต้องเย็บถึง 17 เข็ม รวมถึงรอยแผลจากการเอ็นหัวเข่าฉีกขาดจากการขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก และแผลคีลอยด์จากรอยกัดปริศนาที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ Eden ในออสเตรเลีย
เธอกล่าวว่า ความไม่กลัวเสี่ยงในวัยเด็กยังติดตัวมาจนโต “มีหลายอย่างที่ทำให้ฉันกลัว แต่ความกลัวไม่เคยหยุดฉันได้” พร้อมยอมรับว่าแม้จะกลัวความสูง เธอก็ยังเลือกกระโดดร่ม “ฉันจะกรีดร้องตลอดทาง แต่พอลงถึงพื้นก็อยากทำอีก”
สวีนีย์ยังย้อนเล่าถึงความพลาดด้านแฟชั่นในวัยเรียน โดยเผยว่ารองเท้าส้นสูงคู่แรกของเธอคือรองเท้า Converse แบบเสริมส้น ซึ่งเป็นความพยายามในวัยมัธยมต้นเพื่อให้ดูสูงขึ้น นักแสดงสาวร่างเล็กผู้นี้มีความสูงเพียง 160 เซนติเมตรเท่านั้น แต่วันนี้เธอพิสูจน์แล้วว่า ไม่ว่าจะส่วนสูงหรือข้อจำกัดใด ๆ ก็ไม่อาจหยุดความมั่นใจและเส้นทางดาวรุ่งของเธอได้