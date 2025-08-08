xs
“เอวา ปวรวรรณ” สลัดลุคคุณหนูหมื่นล้าน! จับไม้กวาดโชว์พลังแม่บ้าน ทำความสะอาดบ้าน 13 ชั้นด้วยตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นทั้งเจ้าแม่โซเชียลและทายาทหมื่นล้านที่ไม่เคยทำให้โลกออนไลน์เงียบได้เลย สำหรับคุณหนูหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ ที่ล่าสุดขอปล่อยคลิปเรียกรอยยิ้มด้วยการสวมบทแม่บ้านแสนขยัน ลุยจัดระเบียบบ้าน 13 ชั้นด้วยสองมือของตัวเอง ไม่ต้องจ้างใคร! เอวาคว้าไม้กวาดพร้อมเครื่องดูดฝุ่น ไล่ทำความสะอาดตั้งแต่ขั้นบันได เปียโน ยันพื้นบ้าน พร้อมโชว์ลุคหวานใสในชุดน่ารัก รองเท้าส้นสูงแบบไม่แคร์ฝุ่น! แถมคลิปยังมาในสไตล์ ASMR เสียงซับ เสียงเช็ด เสียงวางของเบา ๆ ที่ทั้งนุ่มนวลและชวนผ่อนคลาย จนใครที่ดูต้องเผลอกดดูซ้ำไม่รู้ตัว

“มีใครอยากให้เอวาไปเก็บบ้านให้ไหมคะ โทรมาที่เบอร์ 02-222-22😂🌻🫧ASMR house cleaning ~ hehe 🤍🫧🧹🧺 alright everyone, it’s time to tidy things up~ 🩷🩵 🎶”
https://www.instagram.com/reel/DNA4rHMSqvK/?igsh=MWN0eTB2ZmFtYXc1eg==

และทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟน ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่ชื่นชมในความขยันและความไม่ถือตัวของเธอ เพราะถึงแม้จะเป็นทายาทตระกูลดัง แต่เธอก็พร้อมที่จะลงมือทำงานบ้านด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนอื่นมาทำแทน แถมยังขันอาสาจะออกไปช่วยคนอื่นด้วยการเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่สร้างเสียงหัวเราะทำอมยิ้มไปด้วยมากมาย เช่น "พี่เอวามาเก็บบ้านให้หนูหน่อยค่ะ😂" , “เห็นแล้วอยากลุกไปเก็บบ้านเลย” , “ลุคแม่บ้านคือชนะทุกอย่าง” , “บ้านใหญ่แต่เอวาทำความสะอาดคนเดียวเก่งมาก👏🏻” , "ใจละลายเลย เอวาทำอะไรก็น่ารักไปหมด"

บอกเลยว่าการที่ "เอวา ปวรวรรณ" เลือกทำคอนเทนต์ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเช่นนี้ ทำให้เธอได้รับเสียงชื่นชมอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คนหันมาดูแลบ้านของตัวเองให้สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้นไปตามๆ กัน









