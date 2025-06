ส่อง 3 แคนดิเดต “เจมส์ บอนด์” คนต่อไป “ทอม ฮอลแลนด์” มาแรงแม้โดนวิจารณ์หนัก

การคัดเลือกนักแสดงครั้งนี้ถือเป็นการแหกกฎเกณฑ์เดิมๆ อย่างชัดเจน

3 หนุ่ม ทอม ฮอลแลนด์, เจค็อบ เอลอร์ดี และ แฮร์ริส ดิกกินสัน เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เนื่องจาก Amazon มีแผนสร้าง 007 ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยแม้ว่า เจมส์ บอนด์ คนก่อนๆ จะเน้นที่ความเข้มแข็งและเสน่ห์แพรวพราวแบบผู้ใหญ่ แต่รูปแบบใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการตีความสายลับในตำนานที่ดูเฉียบคมและอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิม ซึ่งดูไม่หวั่นไหวและเต็มไปด้วยความเฉียบคมของคนรุ่น Gen-Z มากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆ และตัวแทนจากสตูดิโอก็ยังคงนิ่งเงียบอยู่ แต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการบันเทิงยืนยันว่า เจมส์ บอนด์ คนต่อไปน่าจะมีอายุไม่เกิน 30 ปี มาพร้อมกับความมีสไตล์ ความหลากหลาย และความสามารถในการทำตลาดทั่วโลก คุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนการค้นหาว่าใครจะได้เป็น เจมส์ บอนด์ คนต่อไปทอม ฮอลแลนด์ นักแสดงหนุ่มวัย 29 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากการรับบทเป็น สไปเดอร์แมน ของมาร์เวล มีรายงานว่าชื่อของเขากลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง เป็นเรื่องแปลกที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเสนอเรื่องราวต้นกำเนิดของ “เจมส์ บอนด์ ตอนหนุ่ม” ให้กับ Sony ระหว่างการโปรโมต Far From Home แต่ก็ถูกปฏิเสธ จนเขายอมรับในภายหลังว่า “มันไม่สมเหตุสมผลเลย” แต่ตัดภาพมาที่ตอนนี้ ด้วยทีมงานสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างมากขึ้นใน Amazon MGM เสน่ห์ที่ชัดเจนและประสบการณ์การแสดงแอ็กชั่นของเขาจึงอาจสอดคล้องกับโจทย์นี้ในที่สุด แม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ว่า เขาไม่เหมาะกับเป็น เจมส์ บอนด์ ในภาคอ่อนเยาว์เท่าใดนักจาค็อบ เอลอร์ดี เป็นนักแสดงชาวออสเตรเลียวัย 28 ปี เป็นหนุ่มชาวออสเตรเลียคนเดียวในรายชื่อนี้ทำให้แฟนๆ เจมส์ บอนด์ จินตนาการถึงการตามรอยของ จอร์จ ลาเซนบี ผู้รับบท เจมส์ บอนด์ จาก On Her Majesty’s Secret Service จาค็อบ เป็นที่รู้จักอย่างมากจากการแสดงในซีรีส์ Euphoria และ Priscilla และเขายังเตรียมรับบทนำใน Wuthering Heights ร่วมกับ มาร์ก็อต ร็อบบี้ และเมื่อถูกถามถึงข่าวลือว่าเขาเป็นตัวเลือก เจมส์ บอนด์ เขายิ้มและตอบว่า “มันงดงามมาก ผมแค่ชอบที่คนอยากวางตัวผมไว้ในภาพยนตร์ที่พวกเขาชื่นชอบ ผมดีใจมากครับ”แฮร์ริส ดิกกินสัน นักแสดง-ผู้กำกับหนุ่มวัย 29 ปี เป็นที่รู้จักจาก Triangle of Sadness และ Babygirl ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจากผลงานการกำกับเรื่องแรกของเขา Urchin ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อถูกถามถึงการรับบท เจมส์ บอนด์ในปี 2023 เขาเคยตอบว่า “ผมว่า คุณคงเป็นคนโง่ถ้าไม่เล่นบทนั้น”, “ผมชอบที่ได้เห็นพัฒนาการของ เจมส์ บอนด์ และเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมคิดว่า แดเนียล เคร็ก เป็น เจมส์ บอนด์ ที่ดีมากจนผมแทบจะกลัวที่จะลองเล่นดูเลย… ใครจะไปรู้ว่าพวกเขาทำอะไรกับ เจมส์ บอนด์ ผมสนใจมากเลย”ยังไม่มีการประกาศวันฉายที่แน่นอนของภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ เรื่องต่อไป แต่คาดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นก่อนปี 2028ภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์เรื่องที่ 26 นี้จะเป็นผลงานต่อจากภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ แดเนียล เคร็ก เรื่อง No Time to Die ซึ่งทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า 774 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Amazon MGM ได้ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ "ควบคุมงานสร้างสรรค์" ของแฟรนไชส์นี้เองต่อมาในเดือน มี.ค. ได้ประกาศว่า โปรดิวเซอร์อย่าง เอมี่ ปาสคาล และ เดวิด เฮย์แมน ได้รับการว่าจ้างให้ดูแลภาพยนตร์เรื่องใหม่ในขณะเดียวกัน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Dune อย่าง เดอนี วีลเนิฟว์ ก็ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อกำกับภาพยนตร์เรื่อง Bond 26 โดยเอาชนะผู้กำกับชื่อดังอย่าง โจนาธาน โนแลน และ เอ็ดการ์ ไรท์ ได้สำเร็จ