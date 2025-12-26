“แม่โขงริเวอร์อาย” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครพนม

เปิดตัวให้ทดลองนั่งแล้วสำหรับ “แม่โขงริเวอร์อาย” เปิดมุมมองใหม่ริมฝั่งโขงกับชิงช้าสวรรค์แลนด์มาร์กล่าสุดของเมืองนครพนม
ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงจากมุมสูง กับ “แม่โขงริเวอร์อาย” (Mekong River Eye) ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่สูง 49 เมตร เทียบเท่าตึก 15 ชั้นที่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณ"สวนเทิดพระเกียรติฯ (ท้ายเมือง)" หรือบริเวณ “ถนนสวรรค์ชายโขง" ซึ่งตอนนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเลียบฝั่งโขงมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ของตัวเมืองนครพนมทางไปอำเภอธาตุพนม เมื่อถึงบริเวณท้ายเมืองจะมองเห็นชิงช้าสวรรค์ตั้งตระหง่านชัดเจน สามารถจอดรถบริเวณใกล้เคียงและเดินเชื่อมต่อมาจากถนนสวรรค์ชายโขง
“แม่โขงริเวอร์อาย” เป็นกระเช้าหรู จำนวน 28 กระเช้า ผลิตจากพอลิเมอร์อัลลอย แข็งแรง ทันสมัย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกคัน สามารถดูวิวพาโนรามา 360 องศา ด้วยความสูงจากพื้นดินเกือบ 50 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิวนครพนมและฝั่งลาวแบบพาโนรามา โดยชิงช้าหมุนด้วยความเร็วรอบละประมาณ 10 นาที และใน 1 เที่ยวจะใช้เวลาชมวิวรวมประมาณ 30 นาที ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ
รายละเอียดการให้บริการช่วงเปิดตัว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 ทางเทศบาลเมืองนครพนมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศฟรี
ช่วงทดลอง Soft Openning นักท่องเที่ยวสามารถรับตั๋วได้ฟรี
รอบเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. เปิดรับจำนวน 600 ใบ
รอบบ่าย เวลา 14.00 - 18.00 น. เปิดรับจำนวน 1,200 ใบ
*รับตั๋วที่จุดรับตั๋วเท่านั้น ไม่รับจองคิว
อัตราค่าบริการ (เริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2569 เป็นต้นไป)
ผู้ใหญ่: 80 บาท
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป): 40 บาท
เด็ก (ความสูงไม่เกิน 120 ซม.): ขึ้นฟรี
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย, ผู้ที่งดใช้บริการ
- สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ที่มีความกลัวความสูง
- ผู้ที่มีอาการมึนเมา หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ที่มีประวัติปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะเป็นพักๆ
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในกระเช้า
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในกระเช้า
- ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้โดยสารอื่น
- ห้ามโหนตัว โยกกระเช้า หรือพยายามเปิดประตูขณะที่ชิงช้ากำลังเคลื่อนที่
