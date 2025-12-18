“สสส.” บุกเยี่ยมชมศูนย์ IBC ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ สานต่อเจตนารมณ์ “วงการกีฬาไทย ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอด IBC ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กรุงเทพมหานคร (กทม.), สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งสำคัญ “วงการกีฬาไทย ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร สสส. นำโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. และคุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. (สำนัก 5) เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ (International Broadcast Center: IBC) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 1 NBT Connext สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ในโอกาสนี้ นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนายศิริ สาระผล นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมด้วย โดยมี นางทัศนียาพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD) ระดับประเทศ IBC และนางสาวอรัญญา เกตุแก้ว ประธานคณะทำงานถ่ายทอดสด ในคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการและประสานงานระหว่างประเทศ สาขาการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 ให้การต้อนรับ
สสส. ย้ำความพร้อมเดินหน้าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กกท., กทม., สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในวงการกีฬาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งต้อง “ไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าในทุกสนามแข่งขัน”
ทั้งนี้ วงการกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาทุกคน มีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากในอดีตบริษัทบุหรี่เคยใช้นักกีฬาเป็นสื่อบุคคลในการโฆษณาสินค้าบุหรี่ แต่กฎหมายทั่วโลกได้ห้ามการกระทำดังกล่าวแล้ว สสส. จึงผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ “วงการกีฬาไทย ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนให้พื้นที่หรือสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ติดสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน พร้อมประกาศเสียงตามสายตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
ขณะเดียวกัน กกท. จะติดตามผลการดำเนินงานสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมถึงจะไม่รับทุนอุปถัมภ์หรือ CSR จากอุตสาหกรรมยาสูบทุกประเภท ตามข้อห้ามในมาตรา 35 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ครั้งสำคัญว่า มหกรรมกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ “วงการกีฬาไทย ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”