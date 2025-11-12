เยาวชนอาเซียน -จีน รวมพลังวาดอนาคตสีเขียว จุดประกายโลกยั่งยืน

จัดยิ่งใหญ่เวทีวัฒนธรรมเยาวชนจีน-อาเซียน เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดพัฒนาสิ่งแวดล้อม ย้ำพลังเยาวชนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญของภูมิภาค ร่วมสร้างโลกที่สะอาด งดงามและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 สถาบันแม่โขง, ศูนย์การเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักเผยแพร่ภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน (Center for International Cultural Communication, China International Communications Group) และ บริษัท China Southern Power Grid Lancang-Mekong International Co., Ltd. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN-China Centre และการสนับสนุนพิเศษจาก International Cooperation Center
จัดกิจกรรม 2025 China–ASEAN Youth Culture Week (ASEAN Venue,Thailand) ขึ้นที่โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ลุมพินี กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมวาดอนาคต สร้างบ้านที่สะอาดและงดงาม” โดยมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ และเยาวชนจากประเทศจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 60 คนเข้าร่วมงาน นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง , นายหยาง เทียนฮวา (Mr. Yang Tianhua ) ประธานสภาธุรกิจอาเซียน–จีน และ น.ส.หลี่ หงหรู (Ms. Li Hongru) รองผู้อำนวยการศูนย์การเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักเผยแพร่ภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด แสดงความคาดหวังให้เยาวชนทุกคนร่วมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และร่วมกันเปิดยุคใหม่แห่งการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรุ่งเรืองร่วมกัน
จากนั้นได้การเสวนาโต๊ะกลม โดยมีนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือสีเขียว : ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างจีน–อาเซียนและโอกาสของเยาวชน” น.ส.หวัง เจี้ยน (Ms. Wang Jian) ผู้จัดการโครงการของสถาบันแม่โขง ได้นำเสนอผลลัพธ์เชิงปฏิบัติของสถาบันแม่โขงในการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาสีเขียวระดับภูมิภาค พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
นายใส แสนโชติเจริญ เลขาธิการบริหารสภาธุรกิจอาเซียน–จีน กล่าวถึงความสอดคล้องด้านนโยบายและการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม ระหว่างจีนและอาเซียนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและภารกิจของเยาวชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวของภูมิภาค
นายหลิว ซือหยาง (Mr. Liu Siyang) ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคระดับยอดเยี่ยมระดับสองของบริษัท China Southern Power Grid กล่าวว่า ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเป็น “ภาษากลาง” ระหว่างจีนและอาเซียนและเยาวชนคือพลังขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนในภูมิภาค บริษัท China Southern Power Grid ได้ส่งเสริมการเติบโตของเยาวชนผ่านความร่วมมือในเชิงปฏิบัติ เช่น โครงการเชื่อมโยงไฟฟ้าข้ามพรมแดน ทุนการศึกษา และแผนพัฒนาบุคลากร
ในช่วง “การปฏิบัติสีเขียว : การลงมือสร้างสรรค์และเรื่องราวการเติบโตของเยาวชน” ตัวแทนเยาวชนสามคนได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว พร้อมเล่าถึงโอกาสการเติบโตและผลลัพธ์แห่งความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาสีเขียวระหว่างจีนและอาเซียน น.ส.ฉู่ ย่าฉี ( Ms. Chu Yaqi) ตัวแทนเยาวชนผู้ปฏิบัติด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจากประเทศจีน ได้แบ่งปันประสบการณ์การเติบโตของตนเอง ตั้งแต่การเป็นครูอาสาในชนบทจนถึงการอุทิศตนในภาคสาธารณะ พร้อมทั้งถ่ายทอดมุมมองและข้อคิดเชิงลึก โดยเสนอแนวคิดว่า "การพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริง เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของคน”
น.ส.วชิราภรณ์ คนหาญ พนักงานชาวไทยของบริษัท China Southern Power Grid ได้แบ่งปันเส้นทางการเติบโตในชีวิตของตนเอง โดยเล่าถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในประเทศลุ่มน้ำโขง ผ่านการก่อสร้างโครงข่ายส่งไฟฟ้า การให้บริการพลังงานที่มั่นคงและการเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคเข้าด้วยกัน เธอย้ำว่า “สิ่งที่ทำให้ความร่วมมือสีเขียวเกิดขึ้นได้ คือ ความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์”
น.ส. ณัฐวรา พิเชษฐพันธ์ นักศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัยชิงหัว กล่าวถึงประสบการณ์ของตนในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติ พร้อมอภิปรายถึงบทบาทของเยาวชนในการนำเสนอแนวคิดและภูมิปัญญาใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ประเด็นระดับโลก เธอเรียกร้องให้มีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเยาวชนจีน–อาเซียนและเยาวชนทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉลาดล้ำ และครอบคลุมทุกภาคส่วน
