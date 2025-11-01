xs
“รัศมีแข” สร้างตำนานในรายการเรียลลิตี้ระดับโลก แบกลัง 50 กิโลขึ้นหลัง ไม่ลาก ไม่เข็น!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินทางไปร่วมแข่งรายการเรียลลิตี้สุดโหด Physical:Asia คนแกร่งแข่งอึด : ศึกแห่งเอเชีย ที่รวมสุดยอดคนแกร่งจากทั่วเอเชีย ฉายทาง netflix งานนี้แค่เปิดตัว ก็ทำเอา “รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะประเด็นเป็นชายไทยแต่ใส่รองเท้าส้นสูง ทำชาติเกาหลีที่ร่วมรายการ ถึงกับฮือฮา เข้ามาถามว่าทำอาชีพอะไรในประเทศไทย 

ขณะที่อีพีล่าสุด รัศมีแข ยังทำเอาอึ้งปากอ้า กับการแบกลังหนัก 50 กิโลขึ้นหลัง! ไม่ลาก ไม่เข็น แม้การแข่งขันจะแพ้เกาหลี แต่ก็ได้สร้างตำนานให้ไทยแลนด์ เกาหลียังเอ่ยปากชมว่ารัศมีแขเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว 












