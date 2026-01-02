"เมล กิ๊บสัน" เลิกแล้ว แฟนสาวแม่ของลูกคนที่ 9 หลังคบกันนาน 9 ปี

ดาราฮอลลีวูดวัย 69 ปี แยกทาง โรซาลินด์ รอสส์ อย่างเงียบ ๆ ย้ำยังร่วมกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกชายวัย 8 ปีต่อไป
เมล กิ๊บสัน นักแสดงและผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ แยกทางกับ โรซาลินด์ รอสส์ แฟนสาวนักเขียนบท หลังคบหากันนาน 9 ปี โดยทั้งคู่ยืนยันกับนิตยสาร PEOPLE ว่าแม้จะน่าเศร้าที่ต้องปิดฉากความสัมพันธ์ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทพ่อแม่ร่วมกัน “เรามีลูกชายที่สวยงาม และจะยังคงเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับเขา” ทั้งสองกล่าวในแถลงการณ์ร่วม ทั้งนี้ ทั้งคู่แยกกันอย่างเงียบ ๆ มาประมาณหนึ่งปีแล้ว
กิ๊บสันวัย 69 ปี และรอสส์วัย 35 ปี พบกันผ่านเพื่อนในปี 2014 และต้อนรับ ลาร์ส ลูกคนแรกของทั้งคู่ในปี 2017 ก่อนที่กิ๊บสันจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์จากผลงานกำกับ Hacksaw Ridge เพียงไม่กี่วัน
นอกจากลาร์สแล้ว กิ๊บสันยังมีบุตรอีก 8 คนจากความสัมพันธ์ก่อนหน้า รวมถึงบุตรสาววัย 16 ปี ลูเซีย กับอดีตคนรัก โอคซานา กริโกรีวา และลูก ๆ 7 คนจากภรรยาคนแรก โรบิน กิ๊บสัน