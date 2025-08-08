หมู่บ้านชายแดนสุรินทร์เข้าสู่ความสงบต่อเนื่อง หลัง GBC ไทย-กัมพูชาตกลงหยุดยิง

บรรยากาศตามหมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันนี้ (8 ส.ค.) หลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม (จีบีซี) ไทย-กัมพูชา ได้ข้อสรุป 13 ข้อตกลงหยุดยิง เพื่อรักษาความสงบและความผาสุขของประชาชนสองฝั่งชายแดน กลับเข้าสู่ความสงบเงียบเป็นวันที่ 11 ต่อเนื่อง แม้ในหลายจุด โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ทหารทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทตาเมือนธม พื้นที่สีแดงที่เคยมีการปะทะรุนแรงมากที่สุด บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบสงบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงอพยพไปยังที่ปลอดภัยตั้งแต่วันแรกของเหตุการณ์ แต่หลังจากการเจรจาหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีชาวบ้านบางส่วนที่เริ่มเดินทางกลับมาดูแลบ้านเรือน สวนยาง และไร่นาแล้ว