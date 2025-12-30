“พี สะเดิด” แทคทีม “จาพนม ยีรัมย์“ โชว์ความเป็นไทยร่วมขับร้องและโชว์การแสดงศิลปะการต่อสู้ส่งท้ายปี "khonkaen countdown 2026"

นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต “พี สะเดิด” เล่นใหญ่ชวน ซุปเปอร์สตาร์ของไทยผู้โดงดังระดับฮอลดาราฮอลลีวูด “จาพนม ยีรัมย์” ร่วมกันกระจายความสุขส่งท้ายปีให้กับพี่น้องคนไทยที่งาน "khonkaen countdown 2026" ในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางประตูเมืองขอนแก่น
โดยงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ปีนี้เทศบาลฯได้นำแนวคิดการจัดงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ที่จะเป็นศูนย์รวมของคนขอนแก่นในการที่จะเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคนทุกเพศทุกวัย ทั้งยังคงเติมเต็มความสุข ความรัก และความอบอุ่นของคนในครอบครัว ด้วยการนำคำว่า "ECOSYSTEM" มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่สื่อถึง ทุกชีวิตเชื่อมโยงกัน เมือง ธุรกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนและเป็นการเฉลิมฉลองที่เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ที่สวยงาม
กิจกรรมภายในงานนักท่องเที่ยวที่มาร่วมจะได้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวง การชมการแสดงโคฟเวอร์แดนท์ จากทีมเยาวชนในชุมชน การร่วมสนุกสนานกับการแสดงศิลปิน ชื่อดังชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นพี สะเด็ด,มิสเตอร์ทีม,อนาโตมี่ แรบบิท,วงศรีพัชรินทร์แบรนด์ จาก มทบ.23 โดย จา พนม จะมาร่วมขับร้องและโชว์การแสดงศิลปะการต่อสู้ ร่วมกับ พี สะเดิด จะขึ้นโชว์ เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป