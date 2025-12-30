สงขลาเนรมิตแสงสีริมหาดสมิหลา จัดงาน Amazing Countdown Songkhla Festival 2026

เทศบาลนครสงขลา จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Countdown Songkhla Festival 2026” จัดแสงสีไฟประดับริมชายหาดสมิหลา
ภาพบรรยากาศค่ำคืนแรกของงาน “Amazing Countdown Songkhla Festival 2026” เคาท์ดาวน์สงขลา ปาร์ตี้ริมทะเล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ธ.ค. 68 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา
โดยคืนแรกที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกมาเที่ยวงานอย่างคึกคัก ภายในงานมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าของอร่อยมากมาย รวมทั้งกิจกรรม แสง สี เสียง ในบรรยากาศริมทะเล
โดยไฮไลต์ในงาน เช่น นิทรรศการแห่งความจงรักภักดี ที่ศาลาแปดเหลี่ยม ศาลาไทยริมหาดสมิหลา, การประดับแสงไฟในสวน Garden Of Light เป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมริมทะเล, โชว์ว่าวแฟนซีเรืองแสงริมชายหาด เป็นต้น
“Amazing Countdown Songkhla Festival 2026” จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ชวนมาเพลิดเพลินกับสินค้าหลากหลาย อาหารสดใหม่ ตื่นตากับการจัดแสดงไฟประดับ และจุดถ่ายภาพในบรรยากาศเวทีดนตรีริมหาดสมิหลา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเคาท์ดาวน์ ชมการแสดงพลุตระการตาริมหาดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
