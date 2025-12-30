สยามพารากอน ชวน “เฟย์-เมษ์” เกิร์ลเลิฟสุดฮอต ฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่น เนรมิตความสุขส่งท้ายปีให้ฟินทุกโมเมนต์ พร้อมอัดแน่นกิจกรรมทุกพื้นที่ส่งท้ายปลายปี

สยามพารากอน Global Landmark Destination เนรมิตช่วงเวลาส่งท้ายปีให้เต็มไปด้วยความสุขและความมหัศจรรย์ทั่วทุกพื้นที่ มอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ส่งท้ายปลายปีกับงาน “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” เชิญทุกคนร่วมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรมอีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ฉลองคริสต์มาส–เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ โดยบริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ถูกเติมเต็มด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองจากการแสดงของวงดนตรีเพลงประสานเสียงที่จะมาร่วมสร้างสีสันและส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 วันละ 2 รอบ เวลา 15.00 น. และ 18.00 น. พร้อมกันยังมีมินิคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินไทยชื่อดังที่พาเหรดเตรียมมามอบความสุขอย่างคับคั่ง
คริสต์มาสปีนี้ สยามพารากอนอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น เมื่อคู่จิ้นเกิร์ลเลิฟสุดฮอต “เฟย์ กัญญาพัชร ณ นคร” และ “เมษ์ ญดา วัชระมูสิก” มาร่วมส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ท่ามกลางการตกแต่งสุดโรแมนติกในธีมเทศกาลคริสต์มาสบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เรียกได้ว่าแฟชั่น ฮอลล์ แน่นขนัดไปด้วยแฟนๆ ที่พร้อมใจมาร่วมฉลองวันพิเศษไปกับสองสาวอย่างใกล้ชิด เสมือนช่วงเวลาแห่ง Magical Christmas Moment เมื่อความน่ารักสดใสและเคมีสุดละมุนของทั้งคู่ เปล่งประกายสร้างความประทับใจและส่งต่อความสุขให้กับทุกคน ร่วมเติมเต็มวันคริสต์มาสให้กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำแสนอบอุ่นและน่าประทับใจของแฟนๆ อย่างแท้จริง