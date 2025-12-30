สยามพารากอนเดินหน้าความสนุกต่อเนื่อง ขนทัพ “บอส–โนอึล” และ “อะตอม ชนกันต์” ส่งมอบความสุขทั่วทุกพื้นที่ตลอดเทศกาลส่งท้ายปี

สยามพารากอน Global Landmark Destination จุดหมายปลายทางระดับโลกที่ครองใจผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประสบการณ์เหนือความคาดหมาย สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี กับงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” ชวนทุกคนมาร่วมดื่มด่ำความสนุก ความตื่นตาตื่นใจ ไปกับมหกรรมอีเวนท์และเอ็นเตอร์เทนเมนท์ฉลองเคานต์ดาวน์แบบจัดเต็ม พร้อมอัดแน่นกิกรรมพิเศษเอาใจนักช้อป ให้ได้ ช้อป ชิล และฟินส่งท้ายเดือนธันวาคม ก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีความสุขเต็มพิกัด
เริ่มต้นความฟินกันที่ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ซึ่งคราคร่ำไปด้วยแฟนๆ ที่มารอพบสองหนุ่มฮอต บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย ทันทีที่ทั้งคู่ปรากฏตัว เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นก้องทั่วแฟชั่นฮอลล์ ก่อนที่สองหนุ่มจะเสิร์ฟโมเมนต์ชวนจิ้นแบบจัดเต็ม ไม่มีกั๊ก ทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความใกล้ชิดที่ทำเอาแฟนๆ ฟินกันถ้วนหน้า กลายเป็นช่วงเวลาที่อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง
ต่อด้วยความสนุกบนเวที NEXTOPIA ชั้น 5 กับพี่ใหญ่อารมณ์ดี อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม ที่ขนเพลงฮิตมาเรียงร้อยเป็นของขวัญพิเศษ ส่งต่อพลังความสุขให้แฟนๆ ได้ร้องตามกันแบบสุดเสียง เติมเต็มบรรยากาศให้ NEXTOPIA เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงเพลง และความอบอุ่นในสไตล์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
ความสุขในช่วงส่งท้ายปียังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะสยามพารากอนยังคงเสิร์ฟกิจกรรมแบบ ไม่มีพัก
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.เตรียมระเบิดความสนุกส่งท้ายปีไปกับคอนเสิร์ตจาก DMD GEN5 ที่จะมาขนพลังความสดใสและโชว์สุดมัน มาสร้างสีสันและความประทับใจให้แฟนๆ ได้สนุกไปด้วยกัน ก่อนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างเต็มอารมณ์
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ร่วมมอบความสุขเต็มพิกัด สนุกไปกับไลน์อัพศิลปิน ที่มาร่วมนับถอยหลังพาทุกท่านอิ่มเอมไปกับบรรยากาศช่วงเทศกาล ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน เปิดให้บริการถึง 24.00 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. เตรียมระเบิดความสนุกส่งท้ายปี ไปกับบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งปี PERSES พร้อมจังหวะมันส์ ๆ ที่จะพาคุณนับถอยหลังสู่ปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ร่วมส่งเสียงนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกัน กับวงดนตรีแถวหน้าของไทย ‘Tilly Birds’ ที่จะมาร่วมระเบิดความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้แฟนๆ แบบสุดมันส์!
นอกจากนี้ “EATELIER” ชั้น 4 สยามพารากอน Dining Entertainment แห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์แห่งความสุขพบกับ ‘ซุปเปอร์เตย’ ศิลปินผู้ส่งความสุขผ่านเสียงเพลงและเป็นพลังงานความสุขให้ผู้คน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20.30 น.
สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทยยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศ ร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของฤดูกาล ณ พาร์ค พารากอน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน อุ่นเครื่องความสนุกกับไปศิลปินหน้าใส “Sweezdream” ที่เตรียมเพลงฮิตมามอบให้กับแฟนๆ ก่อนส่งต่อเวทีให้กับพี่ใหญ่อย่าง WIM “กานต์ กษิดิ์เดช” ที่มาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่พร้อมพาทุกคนมีความสุข และอบอุ่นไปกับเสียงเพลงที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศแสนพิเศษ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน เตรียมปลดล็อคสกิลหูเคลือบทองคำไปกับเสียงเพลงจากนักร้องสาวเสียงดี “อิ๊งค์ วรันธร เปานิล” ที่ขนเอาเพลงดังมาจากแฟนๆ แบบเต็มอิ่มก่อนจะส่งต่อเวทีใน เวลา 23.30 น.ให้คู่จิ้นบอยเลิฟแห่งปี “เก่ง-น้ำปิง” พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์โชว์สุดฮอตจาก “ธามไท (TIMETHAI)” มาร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน สร้างคืนเคานต์ดาวน์สุดฮอตที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร
พบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ ณ สยามพารากอน พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2568 สยามพารากอน และพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น
และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค.2568 ชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ต กูร์เมต์ อีทส์ และกูร์เมต์ ฮอลล์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. ส่วนโซน EATELIER ชั้น 4 และ NEXTOPIA ชั้น 5 และ 5A เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00- 24.00 น.ทุกวัน
