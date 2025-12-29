True 5G เปิดศักราช เคานต์ดาวน์ 2026 ณ ไอคอนสยาม พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาโลกผ่าน CNN

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา คึกคักต้อนรับปีใหม่ 2569 ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำศักยภาพเครือข่าย True 5G เร็ว แรง ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณ UP ความสุข” รองรับทุกการเชื่อมต่อในงาน “True Power Up Countdown 2026” มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ณ ไอคอนสยาม เชื่อมต่อทุกโมเมนต์ค่ำคืนส่งท้ายปี เชื่อมไทยสู่สายตาคนทั้งโลก ด้วยเครือข่ายที่ดีที่สุดจากทรู
โดยปีนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ปักหมุดเน้นไฮไลท์ “ไอคอนสยาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายเคาต์ดาวน์ที่สำคัญ หลังได้รับเลือกให้เป็นฐานถ่ายทอดสด New Year’s Eve 2025 ของสำนักข่าวระดับโลก CNN ในฐานะศูนย์ถ่ายทอดสดหลักของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทรู คอร์ปอเรชั่นจึงเสริมสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi เป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว
ภายในงาน ลูกค้าทรูและดีแทคนับแสนคนสามารถใช้งานออนไลน์พร้อมกันในช่วงเวลาสำคัญได้อย่างมั่นใจ ด้วยมาตรฐานสัญญาณใหม่ที่ครอบคลุมทั่วไทย มอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เร็ว แรง ลื่นไหล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สัญญาณทรูก็พร้อมเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง รองรับทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ
นอกจากนี้ ทรูยังมอบ สิทธิพิเศษเหนือระดับ สำหรับลูกค้าทรูและดีแทค ให้สามารถแลกรับสิทธิ์เข้าชม GLOBAL PHENOMENON STAGE ฟรี เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสเฟสติวัลระดับโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์การเฉลิมฉลองที่สะกดสายตาคนทั้งประเทศและทั่วโลก
การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทรูในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุด พร้อมตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น Global Destination และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับนานาชาติ ผ่านการผสานเทคโนโลยีเครือข่ายที่ครบทุกย่านความถี่ เข้ากับการจัดเทศกาลระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ไม่เพียงมุ่งมั่นในการยกระดับเครือข่ายสู่มาตรฐานใหม่ที่ปลอดภัยและเร็วแรงกว่าเดิม ยังได้มอบความสุขข้ามปีกับกิจกรรม "TRUE 5G UP สัญญาณ UP ความสุข ยิ้มรับของขวัญ ฉลองสัญญาณใหม่" ที่จะเปลี่ยนทุกรอยยิ้มให้กลายเป็นของขวัญผ่านประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำ โดยเข้าร่วมง่ายๆ เพียงเปิดแอปทรู แล้วคลิกที่แบนเนอร์กิจกรรม หรือ คลิก https://s.true.th/3aCz/HappyExp7 กด "รับของขวัญ" แล้ว "ยิ้ม" ให้กล้อง ก็รับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ได้ทันที เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม 2569