ตม.3 เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ปล่อยแถวคริสต์มาส-ปีใหม่ กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ

ตม.3 เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ปล่อยแถวคริสต์มาส-ปีใหม่ กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยใช้ไทยเป็นทางผ่าน สร้างเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
วันนี้ (24 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ วัดใหญ่ไชยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวอำนวยความสะดวกและป้องปรามอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 ของ บก.ตม.3 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีด้วย
ด้วย สตม. ได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวอำนวยความสะดวกและป้องปราบอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.68 ถึงวันที่ 4 ม.ค.69 (12 วันอันตราย) ซึ่งเป็นห่วงที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมเคานต์ดาวน์ ส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาจเป็นโอกาสให้กลุ่มบุคคลหรือมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุอาชญากรรม อันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความสงบเรียบร้อยของสังคม
โดย บก.ตม.3 ได้กำหนดแนวทางการป้องปรามและสกัดกั้นอาชญากรรมเชิงรุก มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ มุ่งเน้นการตรวจสอบ และเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำผิดของคนต่างด้าว เน้นการตรวจสอบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการพำนักเกินกำหนด (Overstay) รวมถึงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเพิ่มความถี่ในการออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรม และจุดรวมกลุ่มของประชาชน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้หลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวและการพำนักอาศัย อันเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. ได้กำชับให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัว ปะปนเข้ามากระทำความผิด อันเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการอย่างจริงจังจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและขอประชาสัมพันธ์ หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่ หรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th