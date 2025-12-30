"บริทนีย์"ชมหรือแซะ? บอกครอบครัว “แสนสวยงาม ไม่เคยทำอะไรเลวร้าย” ทิ้งปริศนาเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

บริทนีย์ สเปียร์ส โพสต์เดือดรับคริสต์มาส แซะครอบครัวแรง พร้อมทิ้งท้าย “ฉันจะโผล่ไปเซอร์ไพรส์เร็ว ๆ นี้”
บริทนีย์ สเปียร์ส ดูเหมือนจะไม่อยู่ในอารมณ์เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปลายปี หลังเธอโพสต์ข้อความเผ็ดร้อนบนอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งถูกมองว่าเป็นการพาดพิงและเหน็บแนมครอบครัวของเธอ ที่รวมตัวฉลองคริสต์มาสโดยไม่มีเธอร่วมอยู่ด้วย
นักร้องป็อประดับโลกวัย 44 ปี โพสต์ข้อความที่เต็มไปด้วยอารมณ์ประชดประชัน โดยดูเหมือนจะส่งสารตรงถึงน้องสาว เจมี ลินน์ สเปียร์ส สามีของน้องสาว เจมี วัตสัน ลูกสาวทั้งสองคน แมดดี และ ไอวีย์ รวมถึงแม่ของเธอ ลินน์ สเปียร์ส และลูกชายคนโต ฌอน เพรสตัน ซึ่งเธอมีร่วมกับอดีตสามี เควิน เฟเดอร์ไลน์
บริทนีย์เขียนว่า
“สุขสันต์คริสต์มาสย้อนหลังให้กับครอบครัวแสนสวยงามของฉัน ที่ไม่เคยไม่ให้เกียรติฉัน ไม่เคยทำร้ายฉัน ไม่เคยทำอะไรที่ยอมรับไม่ได้ หรือสร้างบาดแผลทางใจอันเลวร้ายชนิดที่แก้ไขไม่ได้… ถึงครอบครัวผู้แสนบริสุทธิ์ของฉัน ขอโทษจริง ๆ ที่ฉันยุ่งในช่วงคริสต์มาสนี้ แต่ฉันจะไปโผล่เซอร์ไพรส์พวกคุณเร็ว ๆ นี้แน่นอน”
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน เจมี ลินน์ และสมาชิกครอบครัวสเปียร์สคนอื่น ๆ ได้ถ่ายภาพรวมฉลองคริสต์มาส และโพสต์ลงบนอินสตาแกรม ซึ่งถูกมองว่าเป็นชนวนที่ทำให้บริทนีย์ไม่พอใจ และออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ดังกล่าว
สำหรับวันคริสต์มาสปีนี้ บริทนีย์ใช้เวลาฉลองกับ เจย์เดน ลูกชายคนเล็กของเธอ ซึ่งเกิดจากการแต่งงานกับเควิน เฟเดอร์ไลน์
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบริทนีย์กับครอบครัวตึงเครียดมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกับบิดา เจมี สเปียร์ส ในช่วงที่เธออยู่ภายใต้การพิทักษ์ (conservatorship) เป็นเวลาหลายปี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง บริทนีย์เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเจย์เดน โดยทั้งคู่เคยใช้เวลาร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และบริทนีย์ยังเคยโพสต์คลิปวิดีโอขณะเธอนั่งเชียร์ลูกชายเล่นเปียโน แสดงให้เห็นถึงความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวบางส่วน ท่ามกลางปมร้าวลึกที่ยังไม่จางหาย.