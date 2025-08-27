“บริตนีย์ สเปียร์ส” ยอมรับชีวิตคู่กับ "แซม แอสการี" เป็นเพียง "ของปลอม" แค่ให้ลืมความทุกข์จากการไม่ได้อยู่กับลูกชาย

ป๊อปไอคอนชื่อดัง บริตนีย์ สเปียร์ส เปิดใจอีกครั้งถึงชีวิตสมรสที่ล้มเหลวกับอดีตสามี แซม แอสการี โดยเธอระบุว่าการแต่งงานครั้งนั้นเป็นเพียง “สิ่งเบี่ยงเบนปลอม” จากความเจ็บปวดที่ไม่สามารถติดต่อกับลูกชายทั้งสอง ฌอน และเจย์เดน ได้
ในโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรม (ซึ่งต่อมาถูกลบไป) สเปียร์สเขียนว่า “ช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันคือการที่ลูกชายทั้งสองหายไปจากชีวิตฉันถึง 3 ปี ฉันถูกตัดขาดจากการโทรหรือส่งข้อความไปหา สิ่งที่ทำให้ฉันเอาตัวรอดได้คือการปฏิเสธความจริงและน้ำตามากมาย”
เธอกล่าวต่อว่า ช่วงที่แต่งงานกับแอสการีให้ความรู้สึก “แปลก” และเหมือนเป็นการหลอกตัวเองมากกว่า “มันเกือบจะเหมือนกับเป็นสิ่งเบี่ยงเบนปลอม”
สเปียร์สและแอสการีแต่งงานกันในเดือนมิถุนายน 2022 หลังจากคบหาดูใจกันมานาน 6 ปี แต่ชีวิตคู่กลับไปไม่รอด แอสการียื่นฟ้องหย่าเพียงหนึ่งปีให้หลัง โดยทั้งคู่หย่าขาดในเดือนพฤษภาคม 2024 และศาลประกาศให้สเปียร์สกลับมาเป็น “โสดอย่างถูกกฎหมาย” ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน
แม้ชีวิตสมรสจะจบลงด้วยความเจ็บปวด แต่สเปียร์สยืนยันว่าเธอกำลัง “เยียวยาและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีพลังอีกครั้ง” พร้อมบอกว่า “ฉันรู้สึกหิวเหมือนเด็กทารก การได้กินอาหารเหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิต”
ด้าน แซม แอสการี เคยให้สัมภาษณ์กับ E! News เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว โดยกล่าวว่าเขาได้เรียนรู้มากมายจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ และจะ “เฉลิมฉลองความทรงจำในอดีตเสมอ”
“เธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผม ผมจะขอบคุณช่วงเวลาที่เราเคยมีร่วมกันตลอดไป” แอสการีกล่าว
ก่อนหน้าแอสการี สเปียร์สเคยแต่งงานกับ เจสัน อเล็กซานเดอร์ เพียงช่วงเวลาสั้นๆ และต่อมากับ เควิน เฟเดอร์ไลน์ พ่อของลูกชายทั้งสอง ระหว่างปี 2004–2007 โดยล่าสุด เฟเดอร์ไลน์ได้ประกาศแผนออกหนังสือบันทึกความทรงจำ ซึ่งจะเปิดเผยรายละเอียดชีวิตรักระหว่างเขากับสเปียร์สอีกด้วย