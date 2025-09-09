ขี้หมาเต็มคฤหาสน์! "บริทนีย์" ทำแฟนๆ-เพื่อน เป็นห่วง

เพื่อน–ครอบครัวสุดห่วง! “บริทนีย์ สเปียร์ส” ใช้ชีวิตในคฤหาสน์สุดรก มีคราบสุนัขทั่วบ้าน
เพื่อนและครอบครัวของ บริทนีย์ สเปียร์ส ป็อปสตาร์วัย 43 ปี เจ้าของเพลงดัง Toxic ออกมาเผยความกังวล หลังเธอกำลังใช้ชีวิตในคฤหาสน์ Thousand Oaks แคลิฟอร์เนีย ที่เต็มไปด้วยความสกปรก และมีรายงานว่ามี “อึสุนัข” เกลื่อนบ้าน
แหล่งข่าวใกล้ชิดให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ว่า “เธอกำลังมีอาการอีกครั้ง เราจะได้เห็นเธอต่อสู้กับมัน เหมือนที่ทำมาตลอดหลายปี”
อีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเสริมว่า “พวกเราทุกคนเป็นห่วงมาก เธอไม่สบายเลยจริง ๆ บ้านรกมาก เธอไม่เก็บกวาด ไม่ได้มีคนมาดูแลความสะอาดทุกวัน และเธอก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนผู้ใหญ่ทั่วไป”
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แฟน ๆ เริ่มกังวลอย่างหนัก หลังบริทนีย์โพสต์คลิปตัวเองเต้นและร้องเพลงอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะ โดยในพื้นยังมีสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็น “อึสุนัข” ปรากฏอยู่ด้วย
เธอโพสต์คลิปสองชุด ร้องเพลง Unfaithful ของริฮานน่า และ Kiss ของพรินซ์ พร้อมทั้งพูดด้วยสำเนียงอังกฤษ แต่งตัวด้วยเสื้อครอปจุด กางเกงขาสั้นเอวต่ำ และรองเท้าบูตเข่าสีดำ โดยมีของกระจายเต็มพื้นหลังบ้าน
ในแคปชัน เธอเขียนว่า “เล่นกับแสงไฟและกำลังทำความสะอาดบ้านเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้”
ตั้งแต่ปลดแอกตัวเองออกจากการเป็นผู้พิทักษ์ทางกฎหมาย (conservatorship) นาน 13 ปีในปี 2021 บริทนีย์ได้ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น ทั้งการโพสต์ภาพเปลือย การเต้นถือมีดคม ๆ และคลิปแปลก ๆ ที่ทำให้แฟน ๆ หวั่นใจ
แฟนคลับจำนวนมากแม้คอมเมนต์ในอินสตาแกรมจะถูกปิด แต่พากันไปแสดงความกังวลบน X (Twitter เดิม) เช่น “พระเจ้าช่วย บริทนีย์เป็นอะไรไป นี่คือราคาของชื่อเสียงหรือเปล่า”