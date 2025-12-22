“กุ๊กกิ๊ก” จับมือ ”พีเอ็นซี เนิร์สซิ่งแคร์“ ฉลอง “คริสต์มาส-ปีใหม่” ให้ผู้สูงอายุ

ดาราสาวช่อง 7 “กุ๊กกิ๊ก” กชกร ส่งแสงเติม ประเดิมส่งความสุขให้ผู้สูงวัย โดยร่วมกับ PNC NURSING CARE (พีเอ็นซี เนิร์สซิ่งแคร์) จัดงานฉลองคริสต์มาสปีใหม่ล่วงหน้า ที่ PNC ย่านเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งมีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย ทั้งการตักบาตรทำบุญ, สอยดาว, ร้องเพลง, รับประทานอาหาร และถ่ายรูปธีมคริสต์มาสปีใหม่ร่วมกัน
ทั้งนี้ กุ๊กกิ๊ก กชกร เปิดใจว่า มีความต้องการให้ผู้สูงอายุได้ชมความงามของนางงามผู้สวมมงกุฎระดับประเทศ จึงชวน “น้องแทมมี่” อัญชลิกา ณ พัทลุง รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 และชวน “น้องแบงค์พัน” ภาณุพงศ์ พิมพ์ประสิทธิ์ Mr. Gay คนแรกของไทย นอกจากนี้ยังมี “เจ๊หวี สังกะสีเหล็ก” มาช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้ผู้สูงอายุ และ “พี่ซ่าส์ หมาว้อ” มาสร้างความบันเทิงร่วมกันด้วย
“จริงๆ ยังมีพี่ๆในวงการบันเทิงอีกหลายคน ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาช่วยงานนี้ผ่านไปได้ด้วยดี กิ๊กขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ และที่เลือกมาจัดที่นี่ เพราะมีคุณแม่ของคนสนิทมาบำบัดฟื้นฟูที่นี่ แล้วกิ๊กก็สนิทกับคุณยาย คุณยายทำอาหารอร่อย ตอนที่ท่านยังแข็งแรง ก็จะทำกับข้าวให้กิ๊กเวลากิ๊กไปหาที่บ้าน ก็เลยอยากจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นี่ค่ะ“
“ที่ พีเอ็นซี เนิร์สซิ่งแคร์ สนับสนุนและร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี เพราะที่นี่ก็จัดกิจกรรมบ่อยๆ อยู่แล้วค่ะ คือดูแลบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ ด้านร่างกายแบบองค์รวม ก็มีกิจกรรมเสริมสร้างทั้งพลังใจ พลังกาย และที่กิ๊กรู้มาคือ มีหลายครอบครัวที่เขามีธุระช่วงสิ้นปี ก็จะพาผู้สูงอายุมาฝากให้ที่นี่ดูแลแบบชั่วคราวด้วยค่ะ มาแบบวันเดียว,3 วัน,1 สัปดาห์,1 เดือน คุณตาคุณยายก็จะอยู่เป็นเพื่อนกัน ร่วมกิจกรรมกัน มอบรอยยิ้มมีความสุขไปด้วยกัน กิ๊กก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนบ่อยๆ ค่ะ“