ผกก.ดังฮอลลีวูดโดนฟ้องล่วงละเมิด แฉแชตหลุดผู้กล่าวหาเคยส่งข้อความขอเงิน-บอกรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


TMZ เปิดแชตอ้างอิง ผู้กล่าวหาไทเลอร์ เพอร์รี เคยส่งข้อความรัก–ขอความช่วยเหลือทางการเงิน ก่อนยื่นฟ้องคดีล่วงละเมิดทางเพศ

TMZ เผยข้อความแชตที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่าง ไทเลอร์ เพอร์รี ผู้กำกับและนักแสดงชื่อดัง กับ มาริโอ โรดริเกซ ชายผู้ยื่นฟ้องกล่าวหาเขาในคดีล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ

โดยเนื้อหาในแชตชี้ให้เห็นว่า โรดริเกซเคยร้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินและแสดงความผูกพันส่วนตัวกับเพอร์รี ก่อนจะมีการยื่นฟ้องร้องต่อศาล

ตามรายงานของ TMZ ข้อความหลายฉบับถูกส่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยโรดริเกซเริ่มต้นด้วยข้อความแสดงความรักและความขอบคุณ เช่น “แค่อยากให้รู้ว่าผมรักคุณ และขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ผมซาบซึ้งใจคุณมากจริง ๆ”

เขายังเขียนต่อว่า “คุณช่วยพาผมออกมาจากสถานการณ์แย่ ๆ หลายอย่าง ผมแค่อยากบอกว่าขอบคุณ”

ในข้อความถัดมา โรดริเกซระบุว่าเขาไม่สามารถตอบแทนอะไรได้เป็นรูปธรรม แต่ย้ำถึงความรู้สึกจากใจ

“ผมซื้ออะไรให้คุณไม่ได้ แต่อยากให้รู้ว่าผมซาบซึ้งคุณมากกว่าสิ่งใด” และ “จากใจจริงพี่ ผมไม่มีอะไรที่ไม่อยากทำให้คุณ ยังไงก็ขอให้คุณมีความสุข และหวังว่าจะได้เจอคุณอีกเร็ว ๆ นี้”

ด้านข้อความที่อ้างว่าเป็นการตอบกลับจากไทเลอร์ เพอร์รี ระบุด้วยโทนปลอบใจและให้กำลังใจว่า “สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้าเพื่อนรัก นายผ่านอะไรมามาก ฉันดีใจที่นายสบายดี นายไม่จำเป็นต้องให้หรือจ่ายอะไรให้ฉันเลย แค่ดีใจที่นายโอเคก็พอแล้ว”

TMZ ยังรายงานเพิ่มเติมว่า ในแชตอีกช่วงหนึ่ง โรดริเกซอ้างว่าเขาไม่สบาย มีปัญหาสุขภาพ ไม่มีประกัน และกังวลว่าจะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนบิดาของตน แม้จะยอมรับว่าเคยสัญญาว่าจะไม่ขออะไรจากเพอร์รีก็ตาม

ทั้งนี้ ข้อความที่อ้างว่าเป็นของปี 2024 ยังแสดงให้เห็นว่าโรดริเกซขอบคุณเพอร์รีซ้ำแล้วซ้ำเล่า และใช้ถ้อยคำแสดงความรักและความเคารพอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรดริเกซได้ยื่นฟ้องเพอร์รีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศ โดยกล่าวหาว่าเพอร์รีมีพฤติกรรมล่วงละเมิดที่ไม่พึงประสงค์ และอ้างว่าเพอร์รีเคยจับอวัยวะเพศของเขาในเหตุการณ์หนึ่ง

ด้าน อเล็กซ์ สไปโร ทนายความของไทเลอร์ เพอร์รี ให้สัมภาษณ์กับ TMZ ว่า “นี่ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากแผนหลอกเรียกเงินมูลค่า 77 ล้านดอลลาร์” (ประมาณ 2,800 ล้านบาท)

TMZ ระบุว่าได้พยายามติดต่อไปยังมาริโอ โรดริเกซ เพื่อขอคำชี้แจงแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับ โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาล

เพอร์รี กับแฟนสาวที่คบหากันมานานพอสมควร และเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์กันไปในปี 2020


