"Thanksgiving Buffet" บุฟเฟต์มื้อค่ำฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ณ โรงแรมแคนทารี โคราช และ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2568 ร่วมฉลองเทศกาล “วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving)” ดื่มด่ำกับบุฟเฟต์มื้อค่ำที่เชฟรังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศ คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบรสชาติแห่งความสุขและความประทับใจไม่รู้ลืม ณ 2 โรงแรมหรูในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
1. โรงแรมแคนทารี โคราช ห้องอาหารเดอะ กริลล์ รูม เวลา 18.00-22.00 น. ราคาสุทธิ 990 บาท ต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี ลดครึ่งราคา) อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์นานาชาติหลากหลายเมนูพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอบ เทนเดอร์ลอยน์สเต๊ก ข้าวอบสับปะรด ผักโขมอบชีส ซุปร้อนๆ และชีสหลากชนิด สลัดบาร์สดใหม่ ปิดท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยอย่างพายฟักทอง เค้กแครอท ผลไม้สด ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า ติดต่อโรงแรมแคนทารี โคราช โทร. 044-353-011
2. โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ห้องอาหารนิมมาน บาร์ แอนด์ กริลล์ เวลา 18.00 - 22.00 น. ราคา 950 บาท++ ต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี ลดครึ่งราคา) เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟต์จานเด่น เพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้า อาทิ ไก่งวงอบ สลัดบาร์สดใหม่ ข้าวผัดเนย ผักโขมอบชีส แซลมอนซอสมัสตาร์ด ปิดท้ายด้วยขนมหวานสุดฟิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โทร. 053-222-111
