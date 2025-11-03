บุฟเฟต์มื้อค่ำวันขอบคุณพระเจ้าที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่

ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ (Espresso) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ขอเชิญชวนครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าตามประเพณีของชาวอเมริกันด้วยบุฟเฟต์มื้อค่ำสุดพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับครอบครัวและคนที่เรารัก เพื่อขอบคุณกันและกันที่ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้เติมพลัง สานสัมพันธ์ และเตรียมพร้อมรับสิ่งที่ดี ๆ ที่กำลังจะเข้ามาด้วยความหวังและพลังที่เปี่ยมล้น
เต็มอิ่มกับอาหารหลากหลายสัญชาติไปกับบุฟเฟต์มื้อค่ำวันขอบคุณพระเจ้า ที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ที่คัดสรรแต่อาหารยอดนิยมแสนอร่อยและถูกรังสรรค์มาอย่างพิถีพิถัน ทั้งอาหารไทย อาหารเมดิเตอร์เรเนียน อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น และอาหารตะวันออกกลาง นอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลสดใหม่จากทะเลแช่เย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นปูหลายสายพันธุ์ หอยแมลงภู่ หอยนางรม และไข่ปลาคาเวียร์เกรดพรีเมี่ยม แซลมอนรมควัน ซูชิ ปลาดิบชั้นดี รวมถึงอาหารไทยและอาหารตะวันตกยอดนิยม ที่ปรุงแบบจานต่อจานทั้งอาหารประเภทเรียกน้ำย่อยและอาหารจานหลักให้บริการถึงโต๊ะ
ส่วนมุมพาสต้า อาหารประเภทย่าง และอาหารประเภทอบ ล้วนพร้อมให้บริการ พาสต้าเส้นเหนียวนุ่มปรุงจานต่อจาน เนื้อย่างสุกตามต้องการ และไก่งวงอบเนื้อนุ่ม เพิ่มเติมความอร่อยด้วยอาหารจีนตำรับกวางตุ้ง และติ่มซำสูตรต้นตำรับ จากมุมบริการอาหารจีน สลัดผักนานาชนิด ชีสและขนมปังให้บริการพร้อมเครื่องเคียง และของหวานนานาชนิด เติมเต็มให้บุฟเฟต์มื้อค่ำวันขอบคุณพระเจ้าเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษที่จะมอบความประทับใจไม่รู้ลืม
นอกจากนั้น โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯจะมีพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่บริเวณล็อบบี้ในค่ำคืนวันขอบคุณพระเจ้า โดยแขกที่มารับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำวันขอบคุณพระเจ้าทุกท่านจะได้รับเชิญมาร่วมพิธีและร่วมนับถอยหลังเปิดไฟต้นคริสต์มาส ถ่ายภาพกับซานตาคลอส (Santa Claus) พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเริ่มเทศกาลแห่งความสุขไปด้วยกัน
บุฟเฟต์มื้อค่ำวันขอบคุณพระเจ้าให้บริการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. ราคาท่านละ 1,900++ บาท และเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 950++ บาท ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีรับประทานฟรี เมื่อรับประทานพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ชำระเงินในราคาปกติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า อีเมล dining.bkkhb@ihg.com โทร 02 656 0444 หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Bangkok.InterContinental.com
ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%