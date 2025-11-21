บุฟเฟต์มื้อค่ำแสนอบอุ่นวันขอบคุณพระเจ้า ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

เฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าอย่างอบอุ่นด้วยดินเนอร์บุฟเฟ่ต์สุดพิเศษ ณ ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
เพลิดเพลินกับหลากความอร่อยของสุดยอดเมนูนานาชาติมากกว่า 50 เมนู อาทิ เมนูไฮไลท์อย่างไก่งวงอบพร้อมเครื่องเคียง แฮมชิ้นหนาอบน้ำผึ้งสูตรต้นตำหรับ เสต็กเนื้อออสเตเลียย่างหอมกรุ่น และคาร์ฟวิ่งคุณภาพเยี่ยมอีกมากมาย ดื่มด่ำกับวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้งทะเล แซลมอน ปลาหมึก และหอยนำเข้านานาชนิด ปรุงสุกสดใหม่แบบจานต่อจานตามระดับความชื่นชอบสไตล์ของคุณ ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยขนมหวานแบบไม่อั้น ทั้งเมนูสุดคลาสสิกอย่าง กับไอศกรีมไฮเก้น ดาร์สนานารส
มาร่วมอิ่มอร่อยและเติมเต็มช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นตลอดบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 – 22.00 น. ในราคา 1,690 บาท++ ต่อท่าน (1,989 บาทสุทธิ)
สำรองโต๊ะได้ที่: https://www.sevenrooms.com/experiences/seasonaltastesrestaurantbkkwi/thanksgiving-dinner-buffet-9974670514?tracking=BBB
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ โทร.02 207 8000 หรืออีเมล์ bangkok@westin.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.westingrandesukhumvit.com/ และติดตามข่าวสารต่างๆทาง www.facebook.com/WestinBangkok/
