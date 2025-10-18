กินเจสุขใจ กับ 4 ห้องอาหารยอดนิยม ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ร่วมฉลองเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญสุขใจ กับหลากหลายเมนูอาหารและของหวาน ช่วยสร้างสีสันความอร่อยตลอดเทศกาลกินเจ
วันที่ 21-29 ตุลาคม 2568
ห้องอาหารคาเฟ่ อันดามัน (Café Andaman) โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต (เวลา 11.00 – 22.30 น.)
พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเจหลากหลายสไตล์ รวมทั้งเมนูอาหารท้องถิ่น อาทิ “ผัดหมี่สะปำเจ” (ราคา 120 บาท++), “ขนมจีนน้ำยาเจ” (ราคา 120 บาท++), “สเต๊กเต้าหู้เสิร์ฟกับแกงกะหรี่ผักรวม” (ราคา 170 บาท++), “คั่วกลิ้งเห็ดเจ” (ราคา 90 บาท++), แฮกึ๋นเจ (ราคา 90 บาท++), สปาเกตตีผัดขี้เมาเห็ด (ราคา 100 บาท++) และ “ใบเหลียงผัดเต้าหู้” (ราคา 90 บาท++)
สำรองที่นั่ง โทร. 076 391 123
ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี โรงแรมแคนทารี โคราช (เวลา 11.30 – 14.30 น. และ 18.00 – 22.00 น.)
พลาดไม่ได้กับกองทัพเมนูอาหารเจสุดพิเศษ อาทิ “กระเพาะปลาน้ำแดง” (ราคา 300 บาท++), “หล่อฮั่นจ๋าย” (ราคา 320 บาท++), “เต้าหู้ทรงเครื่องเซี่ยงไฮ้” (ราคา 220 บาท++), “โกยซีหมี่” (ราคา 200 บาท++) ฯลฯ
สำรองที่นั่ง โทร. 044 353 011
ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา (เวลา 18.00 – 24.00 น.)
อิ่มบุญกับเมนูอาหารเจนานาชาติเพื่อสุขภาพ อาทิ “ผัดหมี่ซั่วเจ” (ราคา 120 บาท++), “ลาซานญ่าผักโขม” (ราคา 200 บาท++), “ยำดอกขจร” (ราคา 120 บาท++), “โอนีแปะก๊วย” (ราคา 100 บาท++ ) ฯลฯ
สำรองที่นั่ง โทร. 035 212 535
วันที่ 20-29 ตุลาคม 2568
คาเฟ่ แคนทารี สาขาอยุธยา, ภูเก็ต, เกาะยาวน้อย, ปราจีนบุรี, ศรีราชา ระยอง และ ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
สายคาเฟ่ห้ามพลาด กินเจแบบไม่จำเจ กับเมนูพิเศษแสนอร่อยสไตล์คาเฟ่ แคนทารี อาทิ “สปาเกตตีเต้าหู้” (ราคา 175 บาทสุทธิ) “สเต๊กเต้าหู้ชุบเกล็ดขนมปังทอด” (ราคา 175 บาทสุทธิ) “อุด้งญี่ปุ่น” (ราคา 185 บาทสุทธิ) และ “สลัดญี่ปุ่น” (ราคา 165 บาทสุทธิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline