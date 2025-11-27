น้ำมันและทองคำขยับขึ้น หุ้นสหรัฐฯปิดบวกจากแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยี

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(26พ.ย.) ก่อนหน้าวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า นักลงทุนประเมินการเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำก็ปรับขึ้นเช่นกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 70 เซนต์ ปิดที่ 58.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ ปิดที่ 63.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันทรงตัวในวันพุธ(26พ.ย.) หลังขยับลงหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ซึ่งมีต้นตอจากการที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน บอกว่าเคียฟพร้อมเดินหน้ากรอบข้อตกลงที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายยุติสงครามกับรัสเซีย
ในช่วงต้นสัปดาห์ พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและยุโรหารือกันในเจนีวา ในการแก้ไขทบทวนข้อเสนอสันติภาพ ซึ่งในั้นรวมถึงการรับประกันความมั่นคงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(25พ.ย.) จากแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยีและความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งช่วยสร้างความคึกคักแก่นักลงทุนก่อนวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 314.67 จุด (0.67 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,427.12 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 46.73 จุด (0.69 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,812.61 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 189.10 จุด (0.82 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,214.69 จุด
ทั้ง 3 ดัชนี ปิดบวก 4 วันติด นักลงทุนมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่ฉุดรั้งวอลล์สตรีทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ความกังวลลดน้อยถอยลงไป หลังจากเอ็นวิเดีย ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ รายงานผลประกอบการไตรมาสในแง่ดี ขณะที่เดลล์ เทคโนโลยีส์ เชื่อว่าจะมีรายได้เกินคาดหมายในไตรมาส 4
ส่วนราคาทองคำแกว่งตัวใกล้ๆกับระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในวันพุธ(26พ.ย.) ความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า เป็นแรงหนุนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่พันธบัตร โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.60 % ปิดที่ 4,202.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)