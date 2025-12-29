“แชป–กานต์” ชิมลางหนังเรื่องแรก! ร่วมพิสูจน์ตำนานปอบ ใน “ปอบดิ๊บดิบ” รับประกันความฮา เข้าฉาย 31 ธันวาคมนี้

จ่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมกันทั่วประเทศไทยและ สปป.ลาว วันที่ 31 ธันวาคมนี้ สำหรับภาพยนตร์ “ปอบดิ๊บดิบ” ผลงานจากค่ายหนังน้องใหม่แต่มากประสบการณ์ Pichet Productions กำกับโดย ป๋าโก๋–พิเชษฐ ศรีราชา ที่สั่งลุยจัดเต็มทุกองค์ประกอบ นอกจากจะได้ หน่อย–ณัฐนี สิทธิสมาน เจ้าแม่ตำนานปอบเมืองไทย ปลุกยายปอบคืนจอในรอบ 14 ปีแล้ว ยังได้พระนางรุ่นใหม่อย่าง แชป–วรากร ศวัสกร และ กานต์–ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ที่โดดมาชิมลางจอเงินเป็นครั้งแรก พร้อมชวนคอหนังไปเติมเต็มอรรถรสของความสนุกและพิสูจน์ตำนานผีปอบพร้อมกันในช่วงวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่
โดย กานต์ เผยว่า “เป็นอีกหนึ่งความท้าทายการแสดงของหนูมากๆ ค่ะ ในเรื่องรับบทเป็น ‘อ๋อม’ ยูทูบเบอร์ลูกน้องของ ‘พี่ป๋อง’ (กพล ทองพลับ) ส่งให้ไปถ่ายรายการผีที่หมู่บ้านผีปอบ เลยได้เจอตัวจริง ‘ยายปอบ’ ที่รับบทโดย ‘แม่หน่อย’ ซึ่งอ๋อมเกิดที่หมู่บ้านผีปอบ แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ต้องย้ายออกมาก่อน แล้วก็ไม่เคยกลับไปอีกเลย จนกระทั่งช่องยูทูบเกิดวิกฤตต้องไปหาคอนเทนต์เรียกเรตติ้งกลับมา เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด สำหรับหนังเรื่องนี้นอกจากความพิเศษปลุกปอบหยิบในรอบ 14 ปีแล้ว ยังมีการตามหาทายาทปอบด้วยค่ะ ซึ่งจะเป็นใครนั้นต้องไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์ค่ะ จากเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมายังมีอะไรมากกว่านั้นค่ะ อาจจะใช่หรือไม่ใช่คนที่แฟนหนังทายกันก็ได้ และอีกหนึ่งไคลแม็กซ์สำคัญคือมีการหยิบเอาตำนาน ‘พระอุ้มหมา ชีอุ้มแมว’ มาไว้ในเรื่องนี้ด้วย เรียกว่าครบรสทั้ง หลอน ฮา ดราม่า แอ็กชั่น รวมไปถึงมีฟีลครอบครัวแทรกอยู่ด้วยค่ะ ฝากทุกคนไปติดตามกันเยอะๆ นะคะ”
แชป เผยว่า “ผมดีใจมากตอนที่ ป๋าโก๋ ติดต่อให้มาเล่นหนังเรื่องนี้ เพราะเป็นหนังเกี่ยวกับ ‘ปอบหยิบ’ ที่ผมเคยดูมาตั้งแต่เด็กๆ การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลปอบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆ แล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของผมด้วย ยิ่งต้องเต็มที่มากๆ ทำการบ้านหนักเลยครับ นอกจากจะได้เล่นกับ ‘แม่หน่อย’ ผู้ที่เป็นตำนานแล้ว ก็ยังมีพี่ๆ นักแสดงตลกอีกหลายคนที่หายจากการแสดงไปนาน กลับมารับงานแสดงอีกครั้งเพื่อหนังเรื่องนี้ แน่นอนว่าตบมุกกันกระจาย ยิงมุกสดกันสนั่น แรกๆ ผมตามไม่ทันเลยครับ (หัวเราะ) แต่พี่ๆ เขาก็สอนจังหวะให้การถ่ายทำเลยสนุกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และเรื่องนี้ก็ยกกองกันไปถ่ายทำบ้านร้างจริงๆ ซีนไนต์ก็ถ่ายกลางคืนจริงๆ นักแสดงและทีมงานทุกคนตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆ ผมอยากให้แฟนหนังทุกคนไปร่วมพิสูจน์ความฮา ความสนุกของ ‘ปอบดิ๊บดิบ’ และร่วมกันหาคำตอบว่าระหว่างการเดินทางของแก๊งยูทูบเบอร์ของผมกับกานต์จะเจออะไรบ้าง เข้าฉายวันที่ 31 ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย และ สปป.ลาว ครับ”
