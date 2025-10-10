เปิดปรากฏการณ์พิเศษ ทรูวิชั่นส์ นาว จับมือ JUVE9 และ WEBTOON Productions สร้างสรรค์ผลงานโปรเจกต์ยักษ์!ซีรีส์ “วันทองไร้ใจ” Live Action จากเว็บตูนชื่อดัง การันตีด้วยยอดวิวกว่า 73.9 ล้าน ทั่วโลก!

ทรูวิชั่นส์ นาว โดย คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย ร่วมกับ บริษัท จูเวไนล์ จํากัด (JUVE9) โดย คุณรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ WEBTOON Productions จัดงานแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์พิเศษซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “วันทองไร้ใจ” Live Action เว็บตูนชื่อดังจาก LINE WEBTOON หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและได้รับความนิยมจากนักอ่านทั่วโลก การันตีด้วยยอดวิวกว่า 73.9 ล้านครั้ง ด้วยเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์ทางเนื้อหาและมุมมองที่ร่วมสมัยที่ผสานจินตนาการเฉพาะตัวเข้ากับการตีความวรรณกรรมไทยใหม่อย่างมีชั้นเชิง พร้อมเปิดตัว “วันทอง” ที่รับบทโดยนางเอกสาวมากความสามารถ “เฌอปราง อารีย์กุล” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568
หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทั้งด้านกระแสและรางวัลในระดับนานาชาติจากละครเรื่อง เกมรักทรยศ บริษัท จูเวไนล์ จํากัด เตรียมเดินหน้าสานต่อความสําเร็จครั้งใหม่ผ่านโปรเจกต์ซีรีส์ Live Action ดัดแปลงจากเว็บตูน ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมบันเทิง ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในประเทศเกาหลีใต้ และกำลังได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ ความสําเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของรูปแบบการเล่าเรื่องรูปแบบเว็บตูนในการต่อยอดสู่ ซีรีส์ Live Action ได้อย่างทรงพลัง ขณะเดียวกันเรื่อง “วันทองไร้ใจ” ถือเป็นหนึ่งในเว็บตูนที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย ด้วยยอดวิวกว่า 73.9 ล้านครั้ง พร้อมเอกลักษณ์ทางเนื้อหาและมุมมองที่ร่วมสมัย โดยเป็นผลงานของคุณมุ (Mu) ครีเอเตอร์ชาวไทยมากฝีมือ ที่ผสานจินตนาการเฉพาะตัวเข้ากับการตีความวรรณกรรมไทยใหม่อย่างมีชั้นเชิงและน่าสนใจ
โปรเจกต์สุดพิเศษนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพันธมิตรชั้นนำมากมายในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทรูวิชั่นส์ นาว บริษัท จูเวไนล์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ ละครและคอนเทนต์ชั้นนำในไทย, LINE WEBTOON แพลตฟอร์มเว็บตูนอันดับหนึ่งของไทย และ WEBTOON Productions สตูดิโอผลิตซีรีส์จากเว็บตูนภายในเครือ WEBTOON Entertainment โดยดูแลในฐานะ Executive Producer ร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณฐิติ สุทธิกุลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูเวไนล์ จำกัด แอรอน เลวิทซ์ ประธานบริษัท Wattpad เดวิด แมดเด้น ประธานบริษัท WEBTOON Productions และ ไรอัน เบนิเตซ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาโครงการจาก WEBTOON Productions ร่วมขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้อย่างเต็มกําลัง เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สายตาแฟนซีรีส์ ผ่านการเล่าเรื่องของ ตัวละคร “เป็นหนึ่ง” ตัวเอกของเรื่อง ซึ่งเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถพึ่งพาตนเองในการเผชิญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งทางทีมผู้สร้างมองว่า “เฌอปราง อารีย์กุล” คือผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคาแรกเตอร์นี้ทุกประการ ทั้งในแง่ภาพลักษณ์ บุคลิก และพลังที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง
ซีรีส์ วันทองไร้ใจ มีกําหนดเปิดกล้องถ่ายทําในช่วงต้นปี 2569 และวางแผนออกอากาศในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ของปีเดียวกัน รับชมได้ทาง แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW โดยได้ผู้กํากับสองท่าน ได้แก่ วิรดา คูหาวันต์ และ ฐิติ สุทธิกุลพานิช มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นครั้งนี้ โปรเจกต์นี้จึงถูกคาดหวังว่าจะไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการซีรีส์ไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคอนเทนต์ไทยในการเติบโตสู่เวทีสากลพร้อมเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญของความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ผลิตคอนเทนต์ และพันธมิตรชั้นนําในอุตสาหกรรมบันเทิง