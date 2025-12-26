เฮฮาคึกคัก! “แม่หน่อย - แชป - กานต์” นำทีม “ปอบดิ๊บดิบ“ บุกกลางกรุงฯ ชมโปรเจ็คท์จอยักษ์ LED MBK

ตอกย้ำความปังของหนังกระแสแรงส่งท้ายปีได้แบบคึกคักสุดๆ สำหรับภาพยนตร์ตอบโจทย์สายฮา “ปอบดิ๊บดิบ” หลังเพิ่งฉายรอบปฐมทัศน์ไปหมาดๆ เมื่อ “Pichet Productions” โดย “ป๋าโก๋ พิเชษฐ ศรีราชา” ชวนทุกคนร่วมเช็คอินเก็บโปรเจ็คท์หนังบนจอยักษ์ LED MBK ในงาน “ปอบดิ๊บดิบ” บุกกลางกรุงฯ กับเหล่านักแสดงตัวตึง นำทีมโดยตำนานปอบหยิบ แม่หน่อย ณัฐนี, แชป วรากร, กานต์ ณัฐชา, พล พูลภัทร, โจอี้ กาน่า และ ต้น นรสิงห์ ที่มาร่วมเดินทรูปพ่วงด้วยเหล่าแก๊งผีป่วนเมือง เพื่อพบปะแฟนๆ พร้อมแจกยาดมสูตรเด็ดแบรนด์โบว์แดงสุดลิมิเต็ด
เริ่มออกสตาร์ทความบันเทิงที่จุดไฮไลท์กับการถ่ายรูปเก็บโปรเจ็คท์หนังบนจอยักษ์ หน้าลาน MBK MEGA LED กันแบบสนุกสนาน ท่ามกลางกองทัพสื่อมากมาย จากนั้นขยับมาเช็คอินบริเวณต้นคริสต์มาสน่ารักสุดครีเอท และต่อด้วยการแชะภาพขบวนรถตุ๊กตุ๊กกับภาพโปรโมทหนังสุดปัง ก่อนเดินต่อรัวๆ ขึ้นไปที่ SF Cinema พร้อมเยือนร้านพ่อค้าแม่ขายภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดทางได้กระแสนิยมชวนแชะเซลฟี่ แถมมีคำชื่นชมว่า “แม่หน่อย” หลอนยังไงให้ดูเป็นปอบสวยคงกระพันยันเวอร์ชั่นล่าสุด!
โดย “แม่หน่อย ณัฐนี” เปิดใจว่า “ตื่นเต้นและดีใจ เพราะไม่เคยเห็นตัวเองในจอใหญ่ๆ แบบนี้ วันนี้จัดเต็มมากกับการมาโปรโมทหนัง ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆ เยอะเลยค่ะ”
”แชป วรากร“ พระเอกของเรื่องกล่าวเสริม “ใช่ครับ กลางสี่แยกเลย มันว๊าวมากๆ ทุกคนสามารถมาเก็บโปรเจ็คท์หนังได้ถึงช่วงสิ้นปีนี้นะครับ แล้ววันนี้เรามาเดินทรูปกันสนุกมากทั้งในห้างและนอกห้าง MBK ได้เจอแฟนๆ แล้วทุกคนจำแม่หน่อยได้หมด แม่หน่อยเป็นอมตะเป็นตำนานของจริงเลยครับ ”
“กานต์ ณัฐชา” นางเอกคนสวยปิดท้าย “ฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะ กับ ภ. ปอบดิ๊บดิบ รับรองความสนุกส่งท้ายปี ดูได้ทุกเพศทุกวัย 31 ธันวาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ ฉายพร้อมกัน 2 ประเทศ ทั้งไทยและสปป.ลาว ค่ะ”