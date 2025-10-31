คาร์แมนไลน์ - M Studio - จังก้า สตูดิโอ จัดงานกาล่าภาพยนตร์ “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” อย่างยิ่งใหญ่เตรียมส่งตำนาน “เค้ารักกันมา..ทุกชาติ” ลงจอ 30 ต.ค. นี้

คาร์แมนไลน์, M Studio, และ จังก้า สตูดิโอ จัดงานรอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์รักภาคต่อเรื่องราวมหากาพย์ รักข้ามภพ ข้ามชาติ ของ “อนงค์และโจ” ที่ทุกคนรอคอย “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” นำโดย ผู้กำกับ เอส คมกฤษ ตรีวิมล พร้อมทีมนักแสดง โบว์ เมลดา สุศรี, จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ธามไท แพลงศิลป์, แจ็ค เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ฝน ทัตชญา ศุภธัญสถิต, ฝน ธนสุนทร ฯ ที่มาร่วมพูดคุยถึงการทำงานของเรื่องนี้ ณ ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ พารากอนซีนีเพล็กซ์จากปรากฏการณ์ความน่ารักที่ทำให้คนหลงรักผีอนงค์ในปีที่ผ่านมา 30 ตุลาคมนี้ อนงค์กำลังจะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ตำนานความรักระหว่าง เขาและเธอ..ที่เจอกันมาแล้วทุกชาติ!
ก่อนที่จะเรียนเชิญผู้บริหาร คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO, นลินา ชยสมบัติ กรรมการผู้จัดการ จังก้า สตูดิโอ , สุรวฒิ ตุงคะรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต จังก้า สตูดิโอ, วิรัตน์ เฮงคงดี ตัวแทนผู้บริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน),
วิชัย กุลธวัชชัย ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม, ทีมผู้บริหาร BioActive และพันธมิตรผู้สนับสนุน, ผู้กำกับ และนักแสดง ถ่ายภาพร่วมกัน และไปร่วมชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์
เรื่องย่อ “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” “ความรักของพวกเค้า จะไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน” หลังบทสรุปของ “อนงค์” ในภาคแรก “โจ” ได้รับมรดกเป็นบ้านหลังเก่าและได้พบกับ “อนงค์” ผีสาวที่ติดอยู่ในบ้าน ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นและต้องจบลงด้วยการจากลา แล้วโจก็ใช้ชีวิตต่อไปจนสิ้นอายุขัยเหตุการณ์ทุกอย่างจะดำเนินไปในรูปแบบนั้น ถ้าหากโจไม่ได้พบเจอกับชายปริศนาคนหนึ่ง..
ชายผู้มอบโอกาสให้โจได้ย้อนภพไปเห็นอดีตชาติระหว่างเขาและอนงค์ซึ่งเคยผูกพันกันมามากกว่าหนึ่งชาติ! ทั้งในชาติที่อนงค์เป็นนักรบชาวบ้านผู้กล้า และในชาติที่เขาต้องสืบสวนคดีผีปอบกับอนงค์ ทั้งคู่ได้พบเจอ ได้ตกหลุมรัก และฟันฝ่าชะตากรรมร่วมกันชาติแล้วชาติเล่า เพราะโชคชะตาระหว่างโจกับอนงค์..มันเป็นกรรมที่ผูกกันไว้แล้วในทุกชาติ
อนงค์ 2..สามสี่ชาติ
30 ตุลาคม ชาตินี้ ในโรงภาพยนตร์
