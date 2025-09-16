'สมปอง'เตรียมจัดงานวิวาห์แฟนสาวที่ชัยภูมิ 2 พ.ย.

นายสมปอง นครไธสง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไปไหน!? ไปงานแต่ง"ส้ม💞ปอง"
รายละหยาบ ละเอียด! งานแต่งครั้งที่ 1/3 วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 (ปีนี้เด้อ) ณ โรงเรียนบ้านป่าว่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (อย่าโทรมาถาม เปิด GPS เลยจ้า ง่ายกว่าเยอะ เชื่อปอง)
07:07 ขบวนแห่ป้ายงานแต่ง
"ส้ม💞ปอง" จาก 5 หมู่บ้าน 6 สี
09:09 แร็พ,ร้อง,แหล่ผูกแขน ป้อนไข่หน่วยโดย 2 หมอพราหมณ์แห่งยุค "ยาว เพชรบ้านแพง👽vs🤠อาจารย์นพ วรศิลป์"
ไม่แจกซองแต่..สแกนนะจ๊ะ
11:11 ฉลองงานแต่ง1 ศึกดวลคาราโอเกะ ทีมเจ้าบ่าว ทีมเจ้าสาว ใครแพ้จ่ายค่าเบียร์
12:12 ทานข้าวจี่ 500 ปั้น (จ้าภาพเลี้ยง) อย่างอื่นแขกทานเอง จ่ายเอง
13:13 ฉลองงานแต่ง2 สนุกสนาน เร้าใจด้วยการดูกีฬาหลากหลายฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เปตอง,
ตะกร้อฯลฯ เจ้าภาพลงทุนไปกว่า 100,000 บาทจัดเพื่อให้ความบันเทิงแก่แขกทั้งที่มาร่วมงานและผู้ที่อยากมาแต่มาไม่ได้เพราะไกลไปทั่วประเทศด้วยการถ่ายทอดสดตลอดงานแต่งทางช่อง สมปอง นครไธสง และหรือติดต่อเป็น
สปอนเซอร์,สแกนผูกแขนงานแต่งออนไลน์ได้ที่เพจ สมปอง นครไธสง และทุกแพลตฟอร์ม รวยแน่ๆงานนี้ (คิดในใจ)
17:00 ฟุตบอล VVVVVIP งานแต่ง"ส้ม💞ปอง" ทีมเจ้าบ่าวพูล (เสื้อแดงหงส์แดง) vs เจ้าสาวยูไนเต็ด (เสื้อขาวแมนฯยู) หรือเสื้ออะไรก็ได้ เดี๋ยวมีเอี๊ยมให้
19:00 กินผัดหมี่ ตำส้ม กะเต๋ว แหนมถุงพริกแห้งทอด ลูกซิ่น ดูหนังกลางแปลงย้อนยุค เสนอจิตรภาพยนต์ แต่เปิดเธคก่อนฉาย 3 ชั่วโมง เต้นม๊วนๆ แล้วเบิ่งหนังเช่นเพชรตัดเพชร สรพงษ์มี 2 คนงึดหลาย,ปลุกมันขึ้นมาฆ่า พันนา ฤทธิไกร มันมาก,ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิวเต๋อหัว,โหด เลว ดี
โจวเหวินฟะ,ฉีจี้ อันนี้จำพระเอกบ่ได่,บ้านผีปอบ วิ่งหนีลงตุ่ม ม่วนคัก และทีเด็ด นวลนาง เปิด บ ริสุ ท ธิ์ ตี 2-3 ฉายหนังโ ป ๊ รอเด็กน้อยหลับ แต่ไม่หลับ ไปนอน แต่ไม่ไป ฉายถึงซอดแจ้ง (*บักหน่อหลับกับบักหวาน บ่มีไผปลุก ดีตั้วรถบ่เหยียบ นอนอยู่กลางถนนทางเข้าบ้านป่าผึ้งแต่เรียกป่าว่าน โชคดีหลาย 55555)
***เช้า 3 พฤศจิกายน 2568
วันเกิดมหาสมปอง อายุครบ 47 ปีบริบูรณ์ เป็นหนุ่มใหญ่มากๆเต็มตัว ฉลองทั้งวันด้วยกีฬาสีหมู่บ้านทั้งวัน เช้ายันค่ำจ้า....
*งานเปิด ใครมาก็ได้
*ไม่แจกซอง สแกนอย่างเดียว
*มีข้อบกพร่องแน่ๆ ไม่ขออภัยด้วย เพราะทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกชีวิตเรา งานใหญ่ คนมาเยอะ ใครจะดูแลไหว อย่าเยอะๆ
คนเอาแต่ใจ น้อยใจง่าย งอนเก่ง ขี้โวยวาย ไฮโซ คุณหญิง คุณนาย เจ้ายศ เจ้าอย่าง เรื่องเยอะ เจ้ากี้เจ้าการ ติเก่ง อย่ามาเลย ขอร้อง! ไม่ชอบจริงๆ ไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะ
*คนสบายๆ ง่ายๆ อยู่ง่าย กินง่าย สนุกง่าย ใจดี มีความสุขกับทุกอย่าง อภัยเก่ง ไม่ชอบมีเรื่อง มาๆๆๆ คนสายพันธุ์เดียวกันแบบนี้ ม๊วนแน่นอน จ๊วด อย่างเดียว