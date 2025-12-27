เชฟ Saby Gorai สร้างแรงบันดาลใจ ในงาน Food & Hospitality Thailand 2025 ร่วมกับ Chef’s Spotlight และ Hospitality Thailand

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย – 2025 – ปรมาจารย์ด้านอาหารแห่งอินเดีย เชฟ Saby Gorai ตอกย้ำความภูมิใจของชาติ ด้วยการเป็นตัวแทนอินเดียในงาน Food & Hospitality Thailand 2025 งานแสดงด้านอาหารชื่อดังระดับโลก จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ Association of Thai Tourism Marketing (ATTM), Hospitality Thailand และ Chefs Spotlight
ในโอกาสนี้ เชฟ Saby Gorai ได้ขึ้นพูดบนเวทีของงาน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวเส้นทางด้านการวงการอาหารอันน่าประทับใจให้เหล่าเชฟ และผู้นำแวดวงอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศไทย นานาชาติได้ฟัง
เขาได้กล่าวถึงอนาคตของวงการอาหาร พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยั่งยืนและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก และเพื่อตอกย้ำความสำเร็จแห่งวัฒนธรรมผ่านอาหารคุณ Shilpa Bhasin ผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อดัง และผู้ก่อตั้ง Chefs Spotlight ร่วมกับ คุณปอร์เช่ ปาจรีย์ พันธุ์กำแหง ผู้ก่อตั้ง Hospitality Thailand และกรรมการผู้จัดการ Hospitality Marketing Consultant Limited Partnership ได้ร่วมกันจัดรอบ Chef’s Table แบบ Exclusive ให้กับเชฟ Saby Gorai ณ ร้านอาหารระดับ Michelin และ Fine Dining ชื่อดังทั่วประเทศไทย
สำหรับเชฟ Saby Gorai นั้น เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนไทยเป็นอย่างดี หลังก้าวสู่ความสำเร็จจากการเป็นกัปตันทีมอินเดียในรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง ‘ Iron Chef Thailand Asia ’ ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาท ‘ทูตวัฒนธรรมอาหาร’ ตัวจริง การได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในปี 2025 จึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความชื่นชม จากผู้ชมที่ติดตามผลงานทั้งในอินเดียและบนเวทีระดับโลก
ด้วยประสบการณ์ด้านการทำอาหารอันยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ เชฟ Saby Gorai ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเชฟผู้ทรงเกียรติที่สุดของอินเดีย จากการได้รับ ‘รางวัลการท่องเที่ยวแห่งชาติ สาขาเชฟยอดเยี่ยมแห่งอินเดีย’ ในปี 2011 ซึ่งทำให้เขาเป็นเชฟที่อายุน้อยที่สุดของประเทศที่ได้รับเกียรติสูงสุดนี้จากประธานาธิบดีแห่งอินเดีย ต่อมา เขาได้ก่อตั้งร้านอาหารและสถาบันชื่อดังมากมาย อาทิ Lavaash by Saby, Soda Bottle,Opener, Wala และ Olive Culinary Academy รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกนำเสนอแนวคิด ‘Tasting Menu’ เข้าสู่วงการอาหารอินเดียเป็นครั้งแรกในฐานะนักสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวจริง เชฟ Saby Gorai ไม่เพียงแค่รักษามรดกทางวัฒนธรรมการกินของอินเดียเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าสู่อาหารอินเดียสมัยใหม่และอาหารเมดิเตอร์เรเนียนบนเวทีโลก ด้วยการผสมผสานระหว่างความเป็นดั้งเดิม วัตถุดิบท้องถิ่น และเทคนิคจากนานาชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ก้าวข้ามผ่านพรมแดน
เหนือกว่าความสำเร็จในสายงาน เชฟ Saby Gorai ยังมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความสนใจของสาธารณชน
เชฟ Saby Gorai กล่าวกับสื่อมวลชนว่า
“การได้เป็นตัวแทนของอินเดียบนเวทีอันทรงเกียรติเช่นนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง การได้มาแบ่งปันเรื่องราวของผมให้ผู้เข้าร่วมงานในระดับนานาชาติในประเทศไทย – สถานที่ที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นเสมอ – เป็นเกียรติอย่างสูง สำหรับผม อาหารอินเดียไม่ใช่แค่เรื่องของการกิน แต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรม คือความยั่งยืน และคือนวัตกรรม และผมก็ภูมิใจที่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาแสดงต่อโลก”
การมาเยือนของเชฟ Saby Gorai ในงาน Food & Hospitality Thailand 2025 ครั้งนี้ ได้ตอกย้ำอีกครั้งถึงตำแหน่งแห่งที่ของอินเดียในฐานะ ‘ยักษ์ใหญ่’ ด้านการครัวของโลก พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและอาหารระหว่างอินเดียและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น