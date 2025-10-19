ไอคอนสยามตอกย้ำความเป็น “Global Hub of Culture” กับความสำเร็จของเทศกาลดิวาลีสุดยิ่งใหญ่ “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ความประทับใจอีกครั้งกับความสำเร็จของงาน “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” เทศกาลแห่งแสงสว่างสุดยิ่งใหญ่ประจำปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย (Indian Association of Thailand: IAT), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร, กระทรวงวัฒนธรรม, ภารตะช้อยส์ (Bharat Choice) และมิตรแท้ประกันภัย ที่ร่วมกันถ่ายทอดพลังแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และมิตรภาพระหว่างไทย–อินเดีย ได้อย่างงดงามและทรงพลัง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม โดยปีนี้ได้มีการจัดแสดงพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีอย่างตระการตาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “เทศกาลแห่งแสงสว่าง” หรือ Diwali Festival หนึ่งในเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวอินเดียทั่วโลก โดยเป็นเทศกาลที่ผสมผสานพิธีกรรมฮินดูอันศักดิ์สิทธิ์ เข้ากับกับกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสัน จุดประกายความงดงามแห่งมรดกทางวัฒนธรรมอินเดียขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติให้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่อลังการ ที่จะมอบประสบการณ์อันงดงามและเปี่ยมความหมาย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของเทศกาลและงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมระดับโลก และย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยาม ในฐานะ Global Experiential Destination จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “งาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025 นับเป็นหนึ่งในอีเวนต์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย โดยเป็นเทศกาลระดับโลกที่ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลาย ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ผ่านศิลปะ ดนตรี อาหาร และวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสัน ไอคอนสยามในฐานะ Global Experiential Destination ที่มุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางแห่งประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลก (Global Hub of Culture) จึงรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้ และเชื่อว่างาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025 จะสร้างความประทับใจ รวมถึงจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับผู้มาเยือนทุกคนได้อย่างแน่นอน”
ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พิธีอธิษฐานบูชา Sacred Pooja Ceremony ตามแบบฮินดูเพื่อความรุ่งเรือง แสงสว่าง และความสามัคคี, ตระการตากับ Grand Diya Ceremony พิธีจุดตะเกียงนับพันดวงสร้างภาพแห่งทะเลแห่งแสงอันตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา, สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตบอลลีวูด และปาร์ตี้ดนตรี แสง สี เสียง สุดคึกคักในสไตล์ Bollywood DJ Night, Indian-Thai Youth Talent Show เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยเยาวชนไทย-อินเดีย, เวิร์กช็อป รวมถึงตลาดวัฒนธรรมไทย–อินเดีย ที่ยกทัพสินค้าแฟชั่น งานหัตถกรรม ศิลปะ และไลฟ์สไตล์จากสองวัฒนธรรมมาให้ช้อปจุใจ พร้อมลิ้มรสอาหารอินเดียต้นตำรับจากหลากหลายภูมิภาคใน Indian Food Pavilion และอร่อยกับขนมหวานอินเดียแทนคำอวยพรแห่งความสุขที่ Mithai & Sweet Booth และพิธีเปิดสุดอลังการ (Grand Opening Ceremony) เปิดม่านเทศกาลดิวาลีที่ยิ่งใหญ่และมีชีวิตชีวาที่สุดในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00–19.00 น. ต่อเนื่องความสนุกในเวลา 19.00 น. กับการจุดพลุดอกไม้ไฟสุดตระการตา ส่องประกายเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่าง พร้อมคอนเสิร์ตสุดพิเศษ Bollywood x Thai Fusion การแสดงริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดย F.HERO & ผองเพื่อน ที่จะผสานแรปไทยเข้ากับจังหวะบีตแบบบอลลีวูดอย่างลงตัว พร้อมต่อยอดความบันเทิงในค่ำคืนถัดมา กับ DJ Night ที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับท่วงทำนองอินเดียแนวซูฟีสุดละเมียดโดยศิลปินชื่อดังจากอินเดีย Jaipuri Brother ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00–20.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Turban Awareness เชิญร่วมสัมผัสและเรียนรู้ “ศิลปะแห่งการโพกผ้า” หนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของชาวซิกข์ และวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00-21.00 น. พบกับการแสดงสุดพิเศษ จาก RAABTA GROUP
นอกจากนี้ ที่ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ยังร่วมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่างอย่างคึกคักกับงาน “Happy Indian Festival of Lights” ระหว่างวันที่ 11–19 ตุลาคม 2568 นำเสนอเมนูอาหารอินเดียต้นตำรับ ขนมหวานสีสันสดใส การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสุดสนุกอย่างการวาดเฮนน่า และถ่ายภาพในชุดซารีสุดงดงาม อีกทั้งยังมีพิธีสักการะ องค์พระแม่ลักษมี เทพีแห่งความรุ่งเรือง ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งสิริมงคลที่ทุกคนตั้งตารอ
เชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลแห่งความสุข ความศรัทธา และแสงสว่างที่งดงามที่สุดแห่งปีในงาน “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” พบกับความมหัศจรรย์แห่งแสง เสียง สีสัน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 17-19 ตุลาคมนี้ ณ ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONSIAM