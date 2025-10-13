ไอคอนสยาม ผนึกกำลังสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย จัดงาน “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” ระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย (Indian Association of Thailand: IAT) พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร, กระทรวงวัฒนธรรม และ ภารตะช้อยส์ (Bharat Choice) จัดงาน “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” เทศกาลแห่งแสงสว่างสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี หนึ่งในเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวอินเดียทั่วโลก และเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความสามัคคีของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ การจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ไอคอนสยาม ในฐานะ ‘Global Hub of Culture’ ศูนย์กลางวัฒนธรรมระดับโลก ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย
เตรียมพบกับประสบการณ์สุดประทับใจผ่านกิจกรรมหลากหลายในงาน “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” อาทิ พิธีอธิษฐานบูชา Sacred Pooja Ceremony ตามแบบฮินดูเพื่อความรุ่งเรือง แสงสว่าง และความสามัคคี, ตระการตากับ Grand Diya Ceremony พิธีจุดตะเกียงนับพันดวงสร้างภาพแห่งทะเลแห่งแสงอันตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา, สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตบอลลีวูด และปาร์ตี้ดนตรี แสง สี เสียง สุดคึกคักในสไตล์ Bollywood DJ Night, Indian-Thai Youth Talent Show เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยเยาวชนไทย-อินเดีย, เวิร์กช็อป รวมถึงตลาดวัฒนธรรมไทย–อินเดีย ที่ยกทัพสินค้าแฟชั่น งานหัตถกรรม ศิลปะ และไลฟ์สไตล์จากสองวัฒนธรรมมาให้ช้อปจุใจ พร้อมลิ้มรสอาหารอินเดียต้นตำรับจากหลากหลายภูมิภาคใน Indian Food Pavilion และอร่อยกับขนมหวานอินเดียแทนคำอวยพรแห่งความสุขที่ Mithai & Sweet Booth พลาดไม่ได้กับพิธีเปิดสุดอลังการ (Grand Opening Ceremony) เปิดม่านเทศกาลดิวาลีที่ยิ่งใหญ่และมีชีวิตชีวาที่สุดในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00–19.00 น. ต่อเนื่องความสนุกในเวลา 19.00 น. กับการจุดพลุดอกไม้ไฟสุดตระการตา ส่องประกายเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่าง พร้อมคอนเสิร์ตสุดพิเศษ Bollywood x Thai Fusion การแสดงริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดย F.HERO & พองเพื่อน ที่จะผสานแรปไทยเข้ากับจังหวะบีตแบบบอลลีวูดอย่างลงตัว พร้อมต่อยอดความบันเทิงในค่ำคืนถัดมา กับ DJ Night ที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับท่วงทำนองอินเดียแนวซูฟีสุดละเมียดโดยศิลปินชื่อดังจากอินเดีย Jaipuri Brother ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00–20.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Turban Awareness เชิญร่วมสัมผัสและเรียนรู้ “ศิลปะแห่งการโพกผ้า” หนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของชาวซิกข์
นอกจากนี้ที่ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ยังร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีด้วยการจัดงาน “Happy Indian Festival of Lights” ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม โดยยกขบวนอาหารอินเดียต้นตำรับมาให้ลิ้มลอง ทั้งแกงร้อน ๆ หอมเครื่องเทศ อาทิ Butter Chicken, Roti, Jeera Rice, Bhindi Masala, Chilli Chicken, Dal Tadka, Dal Makhani, Chicken Tikka Masala, Mixed Veg และขนมหวานสีสันสดใสอย่าง Rasgulla, Milk Cake, Gulab Jamun, Kaju Katli, Patisa, Mithai รวมถึงชา Indian Chai รสชาติอินเดียแท้ อีกทั้งยังชวนช้อปตลาดผ้า ทั้งผ้าส่าหรี ผ้าพาชมีนา และเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า งานฝีมืออันละเอียดอ่อนมากมายที่ขนมาให้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากกันถึงที่ พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมอินเดีย ตลอดจนสนุกกับกิจกรรมวาดลวดลายเฮนน่าบนมือ บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ห้ามพลาดกับการแต่งชุดส่าหรีถ่ายรูปสวย ๆ ที่ร้านห้องภาพวันวาน
ไม่เพียงแค่กิจกรรมความบันเทิง เมืองสุขสยามยังได้อัญเชิญองค์พระแม่ลักษมี เทพีแห่งความเจริญรุ่งเรือง มาประดิษฐาน ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา (ประตู 5) เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สักการะบูชา โดยจะมีพิธีสักการะอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งสิริมงคลที่ไม่ควรพลาด
เชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลแห่งความสุข ความศรัทธา และแสงสว่างที่งดงามที่สุดแห่งปีในงาน “AMAZING THAILAND GRAND DIWALI FESTIVAL 2025” พบกับความมหัศจรรย์แห่งแสง เสียง สีสัน ริมฝั่งเจ้าพระยา 17-19 ตุลาคมนี้ ณ ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONSIAM