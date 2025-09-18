NAMU X HAŌMA – นำเสนอ “บทสนทนาแห่งรสชาติอูมามิและเครื่องเทศ” กับ Marriott Bonvoy Moments ณ ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย

ร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์ด้านอาหารที่ไม่เหมือนใครกับเชฟดีปังเคอร์ โคสลา เชฟชื่อดังชาวอินเดียและนักรณรงค์เรื่องความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568 พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบโอมากาเสะสุดพิเศษและร่วมเรียนทำอาหาร
กรุงเทพฯ ประเทศไทย: วันที่ 18 กันยายน 2568 – ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย (W Koh Samui) ขอเชิญชวนเหล่านักชิมที่กำลังมองหาการผจญภัยด้านอาหาร ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่จะนำอาหารอินเดียชั้นเลิศสไตล์ neo-Indian จากร้าน HAŌMA หนึ่งในร้านอาหารอินเดียยอดนิยมในกรุงเทพฯ มาผสานเข้ากับรสชาติที่สดใหม่แต่เข้มข้นของ Namu ห้องอาหารญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาบนหาดที่เงียบสงบของเกาะสมุย
HAŌMA เป็นร้านอาหารที่ได้มิชลิน 1 ดาว และดาวมิชลินรักษ์โลก (Green Star) รวมถึงรางวัล “Sustainable Restaurant Award” จากการจัดอันดับของ The World’s 50 Best Restaurants โดยร้านอาหารแห่งนี้ได้นำเสนอทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟดีปังเคอร์ โคสลา (Chef Deepanker Khosla) ที่ใช้ผลิตผลจากแนวคิดการผลิตที่ยั่งยืนและวัตถุดิบที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อนำแขกที่มารับประทานอาหารร่วมเดินทางไปสำรวจความมหัศจรรย์จากทุกแง่มุมของวัฒนธรรมอาหารอินเดีย
เพียง 2 วันเท่านั้น ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่เชฟดีปังเคอร์ เจ้าของรางวัล "Champions of Change" ซึ่งเป็นคนแรกจากการจัดอันดับ The World’s 50 Best Restaurants ร่วมมือกับเชฟแดเนียล การ์บาฆาล (Chef Daniel Carbajal) เชฟอาหารญี่ปุ่นประจำห้องอาหาร Namu ณ ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้เข้าพักด้วยกิจกรรม “บทสนทนาแห่งรสชาติอูมามิและเครื่องเทศ” (A Dialogue in Umami & Spice) ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่รวบรวมตำรับอาหารที่ชวนหลงใหลและปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัส ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่สวยงาม
ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568 ห้องอาหาร Namu และ HAŌMA ขอเสนอการเดินทางลิ้มรสชาติอาหารสุดพิเศษ 2 วันกับเชฟดีปังเคอร์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับสมาชิก แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) โดยเฉพาะ โดยประสบการณ์พิเศษนี้จะเริ่มต้นด้วยอาหารค่ำแบบโอมากาเสะ 8 คอร์สที่ผสมผสานอาหารตำรับนิกเกอิ (Nikkei) สุดล้ำจาก Namu เข้ากับความคิดสร้างสรรค์แบบ neo-Indian ของ HAŌMA โดยมีให้เลือก 2 รอบในเวลา 17:30 น. และ 20:30 น. พร้อมเครื่องดื่มสาเกชั้นดีและค็อกเทลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Namu นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักยังมีโอกาสพิเศษที่จะได้พบกับเชฟดีปังเคอร์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองเพื่อรับฟังเรื่องราวที่จะช่วยสร้างได้รับแรงบันดาลใจให้ทุกคน และในช่วงบ่ายของวันถัดมาในเวลา 14:00 น. สมาชิกสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนทำอาหารส่วนตัวแบบใกล้ชิดที่ Namu เพื่อเรียนรู้เทคนิคการปรุงอาหารแบบอินเดียดั้งเดิมและเมนูอันเป็นเอกลักษณ์ของ HAŌMA ก่อนจะปิดท้ายช่วงค่ำด้วยค็อกเทล ดนตรี และอาหารว่างที่ WOOBAR® พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือทะเลเกาะสมุย
สมาชิก แมริออท บอนวอย สามารถเข้าร่วมประมูลแพ็กเกจวันหยุดสุดสัปดาห์ Namu X HAŌMA ได้แล้ว โดยแพ็กเกจ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) นี้จะรวมการเข้าพักอย่างมีสไตล์ 1 คืนใน Tropical Oasis Private Pool Villa สำหรับแขก 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้าทุกวันและประสบการณ์ด้านอาหาร Namu X HAŌMA ทั้งหมด โดยการประมูลเริ่มต้นที่ 70,000 คะแนน
สามารถเข้าร่วมประมูลแพ็กเกจจาก แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส ที่ไม่เหมือนใครนี้ ได้ที่เว็บไซต์ https://moments.marriottbonvoy.com/en-us/moments/20006 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2568
นอกเหนือจากการให้บริการที่พักในโรงแรม แมริออท บอนวอยยังครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 30 แบรนด์และจุดหมายปลายทางกว่า 10,000 แห่ง โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัล รวมถึงประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับผู้คน สถานที่ และสิ่งที่พวกเขารัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส กรุณาเข้าไปที่ moments.marriottbonvoy.com
หากต้องการจองที่พักที่ ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย โปรดส่งอีเมลไปที่ reservations.wkohsamui@whotels.com หรือโทร +66 (0) 7 791 5999 หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางเหล่านี้:
