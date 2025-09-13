ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนความยั่งยืน เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นผ้าห่มรักษ์โลก 3,500 ผืน ในงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี 4” ตอกย้ำการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน Fest by SCGP และ Wake Up Waste จัดงาน “SOOKSIAM
สุขรักษ์โลก” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สุขเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เผยผลสำเร็จของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมต่อยอดโครงการเปลี่ยนขยะเศษอาหารกว่า 220 ตันเป็นสารบำรุงดิน ปลูกผักบุ้งจีนมอบโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นผ้าห่มรักษ์โลกเตรียมมอบ 30 โรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ พร้อมเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป แบบรักษ์โลกใน ECO–Market และร้านค้าในเมืองสุขสยาม ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2568 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G
พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ได้รับเกียรติจาก นางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม และคุณอนนต์ อัตถวิบูลย์ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร ผู้สนับสนุนการจัดงาน สื่อมวลชน และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม กล่าวว่า “เมืองสุขสยาม มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ของไอคอนสยามในการดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ดังนั้นโครงการ SOOKSIAM สุขรักษ์โลก จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แต่เป็นการแสดงพลังของชุมชนเมืองสุขสยามที่ร่วมกันดูแลโลกใบนี้ เราเชื่อว่าการรวมพลังจากจุดเล็ก ๆ ผ่านผู้คน ร้านค้า และพันธมิตรของเมืองสุขสยาม จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกของเราได้ ภายใต้กิจกรรม “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” เราภูมิใจที่ได้เปลี่ยนขยะเศษอาหารกว่า 220 ตันต่อปีให้เป็นสารบำรุงดิน เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นผ้าห่มสำหรับเด็ก ๆ โดยหวังว่าจากการรวมพลังรักษ์โลกของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมกันส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป”
ทั้งนี้เมืองสุขสยามดำเนินโครงการ “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 เพื่อประสานความร่วมมือกับพันธมิตรและผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุขสยาม สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมและชุมชนผู้คน ผ่านการรณรงค์การลดขยะอย่างเป็นรูปธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดตั้ง “สถานีคัดแยกขยะ” ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนเมืองสุขสยาม ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเปลี่ยนขยะเศษอาหารภายในเมืองสุขสยามที่มีมากกว่า 220 ตันต่อปี ให้เป็นสารบำรุงดิน ส่งมอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว รวมถึง
รีไซเคิลขยะขวดน้ำพลาสติกที่มีมากถึง 912,500 ขวดต่อปี เป็นผ้าห่มรักษ์โลกที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก 100% ภายใต้ ”โครงการห่มรักษ์ให้น้องอุ่น”
โดยในปี 2568 นี้ เมืองสุขสยามได้ต่อยอด “สารบำรุงดิน” ด้วยโครงการ “จากจานสู่ดิน ส่งต่อมื้อกลางวันให้เด็ก” ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนลูกหลานตาเต่า อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสารบำรุงดินที่ได้จากขยะเศษอาหารในเมืองสุขสยาม ไปใช้ในกระบวนการเพาะปลูกผักบุ้งจีน เพื่อนำส่งต่อครัวโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตคลองสานและโรงเรียนใกล้เคียง เชื่อมโยงเป็นวงจรอาหาร ตั้งแต่ครัวเรือน โรงเรียน จนถึงการบริโภคของเด็ก ๆ ส่งต่อความสุขสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมากขึ้น และยังเพิ่มจำนวนการผลิตผ้าห่มรักษ์โลกเป็น 3,500 ผืน เพื่อส่งมอบให้กับเด็กเล็กในโรงเรียนจังหวัดทางภาคเหนือจำนวน 30 โรงเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุขสยาม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์โลก “Fest Bio Brown” นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน Fest by SCGP พัฒนาขึ้นจากเยื่อยูคาลิปตัส 100% สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 60 วัน อีกทั้งยังส่งต่อขวดพลาสติก กระป๋องน้ำพลาสติก และลังกระดาษให้ Wake Up Waste แพลตฟอร์มซื้อขายขยะรีไซเคิล นำไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สร้างมูลค่าได้
นอกจากนี้ภายในงานมีประชาชนและนักท่องท่องเที่ยวสนใจเข้าชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ Upcycle นิทรรศการบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สินค้าธรรมชาติ และงานแฮนด์เมดใน ECO–Market เพลิดเพลินกับการเลือกช็อปผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอย่างผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเชียงใหม่, ภาชนะไม้หวายธรรมชาติจากอยุธยา, กระเป๋า Tote Bag จากขวดพลาสติก PET และเสื้อผ้าเส้นใยรีไซเคิลไร้สารเคมี รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ เวิร์กช็อปปั้นของจิ๋วจากดินไทย ในวันที่ 18-19 กันยายน 2568 และ ในวันที่ 25-26 กันยายน 2568 ขณะเดียวกันเมืองสุขสยาม ยังได้ร่วมกับ “โครงการเหลือ - ขอ” ให้ ‘สิ่งของ’ เหลือใช้ เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่ขาดโอกาสในสังคม โดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า, หนังสือ, กระเป๋า, ของเล่น, อุปกรณ์การเรียน ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา (ประตู 5) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งทางโครงการเหลือ - ขอ จะส่งต่อไปยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้ในงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2568 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ Facebook: SOOKSIAM