Chef Vaibhav Bhargava ร่วมกับ Hospitality Thailand และ ร้าน Praya Dining by Praya Palazzo นำศาสตร์ครัวแห่งอินเดียมาสู่เมืองไทย ในความร่วมมือครั้งสำคัญ

เชฟผู้มากความสามารถแห่งแดนภารตะและนักสร้างสรรค์อาหารที่มีรางวัลการันตีระดับนานาชาติมากมาย ทั้ง Silver Hat Chef The year 2023 และ MasterChef India Judge ร่วมกับFounder Hospitality Thailand และกรรมการผู้จัดการ Hospitality Marketing Consultant (Thailand) Limited Partnership ร่วมมือครั้งสำคัญกับพระยาไดนิ่ง ณ พระยาพาลาซโซ ที่มีมาตรฐานความอร่อยและได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ MICHELIN Guide ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 ติดต่อกันและ Chefs Spotlight โดย Shilpa Bhasin (ชิลป้า ภาซิ่น) พิธีกรชื่อดังจากอินเดียChef Vaibhav Bhargava (เชฟเวเบอร์ ภากาวา) ได้จับมือกับ เชฟโจ ภัทร์นิธิ ตั้งพีรพัฒน์ Senior Executive Chef และคุณมณัฐชวีร์ ศักดา Cluster General Manager แห่ง Praya Dining เพื่อสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนจานอาหาร และตอกย้ำความเป็นเลิศด้านอาหารในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันทรงคุณค่าความร่วมมือนี้ไม่เพียงเกี่ยวกับอาหาร แต่คือการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอันทรงพลังของสองประเทศทั้งไทยและอินเดียที่ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งเครื่องเทศของอินเดียมาบรรจบกับเอกลักษณ์อันประณีตและหอมละมุนแห่งวัฒนธรรมไทย โดยมีทั้งสองเชฟผู้มากฝีมือได้ร่วมกันออกแบบเมนูฟิวชั่นอินเดีย-ไทยพิเศษเฉพาะ ที่นำความอบอุ่นแห่งมรดกอินเดียมาสู่บรรยากาศสุด Exclusive ของ Praya Dining ในบรรยากาศหรูหราของห้องอาหารพระยาไดนิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงาม ที่ซึ่งความสง่างามของสถาปัตยกรรมสยามผสานกับเสน่ห์ไทยดั้งเดิมอย่างลงตัวโดยมีเมนูที่แสดงถึงความกลมกลืนอันลงตัวระหว่างความหลากหลายของอาหารอินเดีย กับแก่นแท้แห่งครัวไทยดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมความประณีตระดับ Fine Dining ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อปรุงอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่แกงกะหรี่ที่หอมกรุ่นเครื่องเทศ ไปจนถึงตำนานรสชาติฉบับใหม่สร้างสรรค์ ประสบการณ์นี้ให้ทั้งความอร่อยและความแปลกใหม่น่าสนใจในคราวเดียวกันความร่วมมือ ณ Praya Dining by Praya Palazzo ครั้งนี้ เป็นมากกว่าเรื่องอาหาร แต่คือสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่ผสานมรดกทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ดั้งเดิม และรสชาติแห่งสองแผ่นดินเข้าด้วยกัน ถือเป็นจุดหมายสำคัญในเส้นทางของ Chef Vaibhav Bhargava (เชฟเวเบอร์ ภากาวา) ในการนำอาหารอินเดียก้าวสู่เวทีโลกในความร่วมมือครั้งนี้ มีแขก VIP และคนดังในสังคมเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การทานอาหารเมนูสุดพิเศษในครั้งนี้หลายท่าน ทั้งคุณวรเทพ ศรีคุรุวาฬ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อพอลโล่ แอสเส็ท จำกัด และ บริษัท โว้ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, คุณเปรมมิกา ศรีชวาลา ผู้บริหาร EKM6 แพลนต์เบสคอมมูนิตี้มอลล์, คุณธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรสชาติอันตราตรึงใจ แต่ยังทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำที่ยาวนาน—และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น!เชิญมาลิ้มลองรสชาติอาหารอันเป็นเอกลักษณ์เมนูฟิวชั่นอินเดีย-ไทยพิเศษเฉพาะ ได้ในรอบถัดไปในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 นี้ Chef Vaibhav Bhargava (เชฟเวเบอร์ ภากาวา) จะบินลัดฟ้าจากอินเดียมาทำอาหารเมนูพิเศษให้ทานแบบ Exclusive อีกครั้งที่ร้าน Praya Dining by Praya Palazzo