เอพี โชว์แกร่งQ1ยอดขายพุ่ง1.2หมื่นล้าน ลุยเปิด 7 โครงการใหม่-พร้อมโอนฯ 3 คอนโด

เอพี ไทยแลนด์ เผยตัวเลขผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี ที่ยังคงสัดส่วนการเติบโตที่สูงในอุตสาหกรรม ทั้งรายได้รวม 9,509 ล้านบาท กำไรสุทธิ 864 ล้านบาท และยอดขายสุทธิ 12,110 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนต่ำเพียง 0.68 เท่า รุกต่อไตรมาส 2 เปิดตัวแนวราบใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 12,100 ล้านบาท พร้อมเตรียมโอนฯ 3 คอนโดฯพร้อมอยู่ มูลค่ารวม 8,100 ล้านบาท

“ทั้งนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ของปีนี้ยังถือว่ามีความท้าทายรออยู่อีกมาก และเชื่อว่าจะเป็นอีกปีที่ไม่ได้ง่าย ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ภาครัฐจะเริ่มมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ การลดค่าโอน-จดจำนอง การพิจารณาผ่อนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก และการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และสิ่งที่จะช่วยให้เรายังคงแข็งแกร่งท่ามกลางพายุนี้ได้คือ การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว ซึ่งเอพีเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการบริหารกระแสเงินสด การควบคุมต้นทุน ตลอดจนการรักษาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด”

ตั้งเป้ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ที่ 55,000 ล้านบาท เป้ารายได้รวม 100% JV ที่ 52,900 ล้านบาท

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้ สะท้อนศักยภาพของเอพี ไทยแลนด์ ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะยังคงผันผวน เราสามารถสร้างยอดขายสุทธิสูงถึง 12,110 ล้านบาท มีรายได้รวม 9,509 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 864 ล้านบาท โดยยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพียง 0.68 เท่า”และโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย (ongoing projects) กว่า 180 โครงการ ซึ่งจะเป็นคีย์สำคัญในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (cash inflow) และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวม 8,100 ล้านบาท ได้แก่ ASPIRE สุขุมวิท–พระราม 4 ติดถนนใหญ่พระราม 4 ใกล้ BTS พระโขนง ห้อง VERTIPLEX เริ่ม 3.89 ล้านบาท ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น 200 ม. BTS อ่อนนุช เริ่ม 4.19 ล้านบาท และ ASPIRE อรุณ พรีเว่ Low-Rise คอนโดมิเนียม เริ่ม 3.79 ล้านบาทขยายการพัฒนาโครงการไปยังโซนใหม่ๆ อย่างทำเล เมืองเอก วิภาวดี-รังสิต โดยเตรียมเปิดพรีเซลโครงการ Grande Pleno วิภาวดี-รังสิต ด้วยจุดเด่นบ้านแฝดไซส์ใหญ่ เริ่มต้น 5.49 ล้านบาท และต่อยอดความสำเร็จในโซนบางนากับการเปิดตัวโครงการบ้านกลางเมือง The Edition บางนา 2 บ้านแฝด 3 ชั้นทำเลติดเมกา บางนา เริ่มต้น 10 ล้านบาทส่วนกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว กับครั้งแรกที่มีการเปิดโครงการใหม่ครบทุกเซกเมนท์ ครึ่งปีแรกเปิด 5 โครงการใหม่ ผ่าน 3 แบรนด์คุณภาพ ได้แก่1) THE PALAZZO ปิ่นเกล้า – บรมฯ คฤหาสน์หรู คลับเฮาส์ขนาดใหญ่ 1,500 ตร.ม.* เริ่มต้น 50 ล้านบาท2) THE PALAZZO กรุงเทพกรีฑา คฤหาสน์ที่ไม่ได้แค่หรู แต่คือ “งานศิลปะ” ที่มีชีวิต ขนาด 1,140 ตร.ม.* เริ่มต้น 75 ล้านบาทแบรนด์ THE CITY กับ 3) THE CITY ราชพฤกษ์ – พรานนก บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ 100+ ตร.วา แบบบ้าน New Series กับสถาปัตยกรรมกลิ่นอายอังกฤษ Modern Tudor ดีไซน์รองรับ Pet Friendly ภายในบ้าน เริ่มต้น 25.9 ล้านบาทและแบรนด์ CENTRO – บ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวคนเมือง 4) CENTRO สาทร – สุขสวัสดิ์ บ้านสไตล์ Modern Japanese คงกลิ่นอายความเป็นดีไซน์ญี่ปุ่นไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ เริ่มต้น 9 ล้านบาท และ 5) CENTRO ลาดพร้าว – เสรีไทย บ้าน Modern English ดีไซน์ใหม่สไตล์ Rustic Farmhouse เริ่มต้น 12 ล้านบาททั้งนี้ปี 2568 บริษัทฯกับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 42 โครงการ มูลค่า 65,000 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 15 โครงการ มูลค่า 26,500 ล้านบาท ทาวน์โฮมและบ้านแฝด จำนวน 18 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 6 โครงการ มูลค่า 20,200 ล้านบาท และโครงการในต่างจังหวัด 3 โครงการ มูลค่า 3,300 ล้านบาท และเมื่อรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย (ongoing projects) จะทำให้เอพี ไทยแลนด์ เป็นที่สุดด้วยจำนวนโครงการมากที่สุดรวม 223 โครงการ ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย.