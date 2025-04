เอพี เปิดตัว THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ คฤหาสน์หรู มูลค่าโครงการ 2,200 ลบ.

เอพี ไทยแลนด์ เสริมทัพ Majestic Collection เปิดตัวต่อเนื่องกับ ‘THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ’ คฤหาสน์หรูระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท ผลงานระดับมาสเตอร์พีซใหม่ล่าสุดจากบ้านเดี่ยวเอพี โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา ครั้งแรกกับ Palace of Winter โดดเด่นด้วยคลับเฮาส์เอกลักษณ์การดีไซน์อันเป็นหนึ่งเดียวและขนาดใหญ่ที่สุด กว่า 1,500 ตร.ม. ที่สุดแห่งความเป็นส่วนตัวกับคฤหาสน์หรูเพียง 45 หลัง พร้อมฟังก์ชันภายในที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัวระดับบน พื้นที่ใช้สอยสูงถึง 885 ตร.ม.* บนที่ดินขนาดกว่าครึ่งไร่ ติดถนนบรมราชชนนี เชื่อมต่อปิ่นเกล้า - ใจกลางเมือง ราคาเริ่ม 50 - 85 ล้านบาท





“THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ มอบที่สุดแห่งอาณาจักรชีวิต ด้วยคฤหาสน์หรูแต่ละหลังที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 520 – 885 ตร.ม.*

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเอพีเดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จและความแข็งแกร่งในการพัฒนาอสังหาฯ ระดับลักซ์ชัวรีอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัว ‘THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ’ มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท* คฤหาสน์หรูระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี ที่จะเข้ามาเสริมทัพและสร้างความโดดเด่นให้กับกลุ่ม Majestic Collection คอลเลกชันแบรนด์ลักซ์ชัวรีของบ้านเดี่ยวเอพี โดย ‘THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ’ นับเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซโครงการที่ 2 ของปีนี้ ที่บริษัทฯ ตั้งใจรังสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบครัวระดับบนอย่างแท้จริง ด้วยทำเลที่ตั้งบนที่ดินศักยภาพสูงและมากมูลค่า ติดถนนบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลหายากและยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วTHE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ รังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “The Symphony of Sophistication and Craftsmanship” เพื่อมอบอาณาจักรแห่งความสง่างามอันสมบูรณ์แบบและโดดเด่นในทุกมิติ ตั้งแต่การออกแบบตามแนวคิด Majestic Fusion of Beaux-arts Aesthetics ที่ผสานความหรูหราเหนือกาลเวลาเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว ไปจนถึง Craftsmanship อันประณีตบรรจงในทุกรายละเอียด ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสบการณ์ การใช้ชีวิตเหนือระดับอย่างแท้จริง พร้อมผสานแนวคิด Biophilic Design เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่อยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน มอบความสมบูรณ์แบบและความเป็นเลิศในทุกตารางนิ้วของการใช้ชีวิตพื้นที่ส่วนกลางของ THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ ยังถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ครั้งแรกกับการเผยโฉม Palace of Winter คลับเฮาส์ดีไซน์เอกลักษณ์หนึ่งเดียวขนาดใหญ่ที่สุดกว่า 1,500 ตร.ม.* ด้วยแรงบันดาลใจจากความสง่างาม Beaux Arts Inspired Architecture ของพระราชวังแวร์ซายและเสน่ห์แห่งพระราชวังฤดูหนาว สู่การรังสรรค์ทุกพื้นที่ส่วนกลางด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ที่เนรมิตทุกตารางนิ้วให้ออกมางดงามเหนือกาลเวลา พร้อมมอบความสุขและประสบการณ์ Health & Wellness ที่แตกต่าง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ The Twin Chamber ห้องรับรองแขกดีไซน์พิเศษรองรับการพูดคุยทางธุรกิจThe White Hall พื้นที่สำหรับจัดเอ็กซ์คลูซีฟแฮงเอาต์และปาร์ตี้สังสรรค์ ที่เนรมิตบรรยากาศได้ไม่แพ้โรงแรมระดับ 5 ดาว Theater Room ส่วนตัวสำหรับการชมภาพยนตร์ระดับเฟิร์สคลาส Scenery Gym ห้องออกกำลังกายพร้อมเครื่องออกกำลังกายจากแบรนด์สัญชาติอิตาเลียน​ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Technogym แบบครบวงจร และ Pool สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือดีไซน์สวยยาวกว่า 24 เมตร พร้อมวิวธรรมชาติ The Harmonia Garden โอเอซิสแห่งความสงบที่ผสานความรื่นรมย์ของธรรมชาติเข้ากับการพักผ่อนอย่างลงตัวทุกหลังโดดเด่นด้วยการผสานแนวคิด Multigenerational Living อย่างสมดุล ทำให้ทุกตารางนิ้วของคฤหาสน์ทุกหลังถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อรองรับการอยู่อาศัยเหนือระดับของสมาชิกในครอบครัวทุกเจเนอเรชันได้อย่างสมบูรณ์แบบและไร้รอยต่อ มอบความสุขและความสะดวกสบายที่แท้จริง เพื่อการใช้ชีวิตเหนือระดับร่วมกันอย่างกลมกลืนและเติมเต็มในทุกช่วงวัย” นางพิมพรรณ กล่าวเพิ่มเติมTHE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ โดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในคฤหาสน์ทุกหลังอย่างพิถีพิถัน ภายใต้แนวคิด Intelligence Function Layouts ทั้งความหรูหราและเป็นสัดส่วนของแต่ละพื้นที่พิเศษ อาทิ Formal Living Room สำหรับการต้อนรับอย่างสง่างาม Grand Master Bedroom ห้องนอนหลักสุดพิเศษ Grand Foyer โถงต้อนรับอันโอ่โถง เชื่อมต่อกับ Grand Living Court พื้นที่สังสรรค์เหนือระดับ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือส่วนรวม โดยทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์เฉพาะครอบครัว พร้อม Refined Zoning Plan และการเข้าถึงที่ไร้ขีดจำกัด อาทิ ประตูขนาดกว้าง หรือพื้นที่ไร้ระดับ เป็นต้น ตลอดจนแยกพื้นที่ Living Area ของครอบครัวออกจาก Service Area อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดของสมาชิกในครอบครัว ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเป็นอิสระในอาณาจักรส่วนตัวของตนเอง พบกับ 3 ดีไซน์คฤหาสน์ใหม่ ได้แก่ Veritas ขนาด 520 ตร.ม.*, Velari ขนาด 642 ตร.ม.* และ Velincia ขนาด 885 ตร.ม.*THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ สัมผัสอาณาจักรชีวิตที่ดีที่สุด มอบที่สุดแห่งความเป็นส่วนตัวกับคฤหาสน์หรูเพียง 45 หลัง รังสรรค์ด้วยดีไซน์อันสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ เหนือกว่าความสง่างามด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัวระดับบนทุกเจเนอเรชัน ทุกรายละเอียดสะท้อนถึงรสนิยมอันละเมียดละไมและคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับ ให้ทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัยเป็นการเติมเต็มความสุข บนทำเลศักยภาพสูงสุด ติดถนนบรมราชชนนี เชื่อมต่อสู่ปิ่นเกล้าและใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ราคาเริ่มต้น 50 – 85 ล้านบาท.