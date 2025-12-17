ปักหมุดจุดเช็กอินความอร่อยกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ครบทุกเมนู ทั้งอาหารไทย นานาชาติ อิตาเลียน และอินเดีย

ไม่มีช่วงเวลาไหนจะสมบูรณ์แบบไปกว่าการใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรัก เพื่อนสนิท หรือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนสบาย ๆ หรือเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล เพื่อสร้างความทรงจำและเรื่องราวที่น่าประทับใจร่วมกัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอแนะนำสถานที่ที่จะมอบทั้งประสบการณ์การพักผ่อน และจุดเช็กอินของร้านอาหารรสเลิศ ที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารอร่อย แต่ยังเป็นสถานที่ที่จะสร้างความประทับใจทั้งในรสชาติ การบริการ และบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ เพื่อรังสรรให้ทุกมื้ออาหารคือประสบการณ์ที่รอให้คุณค้นพบไปพร้อมๆกัน
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู พร้อมเปิดประตูต้อนรับคุณด้วยหลากหลาย จุดเช็กอินของห้องอาหารและคาเฟ่ซิกเนเจอร์ ที่ห้ามพลาดเมื่อได้มาเยือน
“อมารี กรุงเทพฯ” (Amari Bangkok) โรงแรมแฟล็กชิปใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวมห้องอาหารชื่อดังครบทุกสไตล์ตั้งแต่อาหารไทย นานาชาติ อิตาเลียน ไปจนถึงอินเดีย
•“อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี่” (Amaya Food Gallery) ดื่มด่ำกับบรรยากาศ lively แบบเอเชียร่วมสมัย พร้อมลิ้มรสอาหารรสเลิศ ทั้งเมนูอาหารไทย อินเดีย ญี่ปุ่น จนถึงยุโรป ที่ปรุงสดใหม่จากไลฟ์สเตชัน เหมาะทั้งมื้อเช้าที่สดใส และมื้อกลางวันแบบสบายๆ
•“เปรโก้” (Prego) ร้านอาหารอิตาเลียนชื่อเสียงระดับนานาชาติ ที่ได้รับความนิยมมากว่า 20 ปี ที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติแสนอร่อยสูตรต้นตำรับ ทั้งพาสต้าแฮนด์เมด และไวน์คัดสรรพิเศษ ส่งตรงจากอิตาลี
•“นิลา” (Nila) นำเสนออาหารอินเดียร่วมสมัยที่ถ่ายทอดรสชาติจาก ทุกมุมของอินเดีย ผ่านเรื่องราว ความทรงจำ และวัฒนธรรมทางอาหารได้อย่างประณีต ที่นี่คุณจะได้สัมผัสทั้งรสชาติแบบต้นตำรับและประสบการณ์การกินร่วมสมัยในบรรยากาศที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน
•“ชมสินธุ์” (ChomSindh) ห้องอาหารไทยที่รังสรรค์เมนูด้วยวัตถุดิบสดตามฤดูกาล เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทยแท้ รสชาติจัดจ้านครบเครื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในประสบการณ์อาหารไทยดั้งเดิมแต่ร่วมสมัย
“อมารี ภูเก็ต” (Amari Phuket) ตั้งอยู่บนหาดอันเงียบสงบสุดหาดป่าตอง ล้อมรอบด้วยทะเลอันดามัน ทุกมื้อที่นี่จึงเป็นประสบการณ์พิเศษพร้อมวิวทะเลสุดประทับใจ
•“ริมทะเล” (Rim Talay) หนึ่งในร้านอาหารวิวดีที่สุดของภูเก็ต เหมาะสำหรับดินเนอร์ของคู่รักหรือมื้อพิเศษริมทะเล ให้บริการทั้งบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และอาหารยุโรปชั้นเลิศ
•“ลา กริตต้า” (La Gritta) ห้องอาหารอิตาเลียนสุดโรแมนติก ให้บริการอาหารตำรับดั้งเดิมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสูตรอาหารสไตล์โฮมเมด เพลิดเพลินกับมื้ออาหารเลิศรสจากทั้ง 4 มุมของคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมด้วยรายการไวน์ชั้นเลิศ
•“เดอะ ทรีพอด” (The TreePods) อีกหนึ่งประสบการณ์ Dining อันเป็นเอกลักษณ์ของอมารี ภูเก็ต ที่ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ โดดเด่นด้วยที่นั่นคล้ายรูปร่างคล้ายเรือหางยาว ตั้งอยู่ท่ามกลางวิวสวยของอ่าวป่าตอง ซ่อนตัวบนต้นไม้ใหญ่เหนือน้ำทะเลสุดแนวชายฝั่ง เหมาะสำหรับมื้อพิเศษหรือการเซอร์ไพรส์คนสำคัญ
“อมารี พัทยา” (Amari) มื้ออร่อยของครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นริมทะเลอันคึกคัก ของโค้งหาดพัทยาเหนือ
•“อมาญา ฟู้ด แกลลอรี่” (Amaya Food Gallery) ห้องอาหารที่บริการอาหารเช้า รวมทั้งอาหารไทย อาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ โดยได้แรงบันดาลใจจากรสชาติและวัตถุดิบท้องถิ่น มานำเสนอในแบบฉบับของ อมารี พัทยา
•“เปรโก้” (Prego) ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวและคู่รักที่มองหาอาหารอิตาเลียนคุณภาพสูง พร้อมบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางวิวทะเลทอดยาวสุดสายตา หรือนั่งชมพระอาทิตย์ตกสุดงดงามจากโต๊ะอาหาร มื้อค่ำที่นี่จึงกลายเป็นประสบการณ์แสนพิเศษที่ยากจะลืมของคู่รัก และครอบครัว
“อมารี โวค กระบี่” (Amari Vogue Krabi) ตั้งอยู่ในทำเลที่งดงามและเงียบสงบที่สุดของกระบี่ นับเป็นจุดหมายของคนที่มองหามื้อพิเศษในบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์และเป็นส่วนตัว
•“อมาญา ฟู้ด แกลลอรี่” (Amaya Food Gallery) เสิร์ฟอาหารเช้าแบบ International Buffet และมื้อค่ำสไตล์ไทย เอเชียน ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง เหมาะสำหรับครอบครัวและคู่รัก
•“ห้องอาหารมาคอส” (Marco’s Restaurant & Bar) สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารริมหาดแท้ๆ ในบรรยากาศผ่อนคลายและอบอุ่น ที่ซึ่งเมนูอาหารได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์แพนเอเชียนและเมดิเตอร์เรเนียน ที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่และรสชาติเข้มข้น พร้อมให้บริการค็อกเทลสุดสร้างสรรค์ ที่ที่คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติโดยมีฉากหลังเป็นชายหาดอันงดงามเคล้าเสียงดนตรีสด
•“ซัน แอนด์ โซล บาร์” (Sun & Soul Bar) บาร์ริมชายหาดพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกระบี่ เหมาะสำหรับจิบค็อกเทลและผ่อนคลายยามเย็น
•“โวยาเจอร์ คาเฟ่” (Voyager Café) คาเฟ่บรรยากาศสบายที่เสิร์ฟเครื่องดื่มคุณภาพหลากหลาย ตั้งแต่กาแฟ ชาพรีเมียมไปจนถึงเมนูรีเฟรชระหว่างวัน พร้อมเบเกอรี่อบสดใหม่ เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนริมชายหาดตลอดทั้งวันในบรรยากาศผ่อนคลายสุดอบอุ่น
ร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษกับเพื่อนและครอบครัวในช่วงปลายปี ที่ร้านอาหารของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง พร้อมให้คุณได้ลิ้มลองรสชาติอาหารหลากหลาย แสนอร่อย ที่จะรังสรรค์ให้ทุกมื้ออาหารของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.onyx-hospitality.com