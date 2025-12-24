ใครทักใครก่อน? ดราม่าเล็กบนเวที MMA 2025 ลุกลาม เจนนี BLACKPINK–จางวอนยอง IVE ถูกจับจ้องทุกวินาที

เจนนี่ BLACKPINK–จางวอนยอง IVE จุดชนวนดราม่าร้อน คลิปสั้นบนเวที MMA 2025 แบ่งขั้วแฟนคลับ
แม้งาน Melon Music Awards 2025 (MMA 2025) จะปิดฉากลงไปแล้วหลายวัน แต่กระแสหลังงานยังไม่จางหาย โดยเมื่อเช้าวันที่ 23 ธันวาคม สื่อ Koreaboo รายงานว่า คลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่มียอดชมทะลุ 2 ล้านวิว ซึ่งบันทึกช่วงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจนนี่ สมาชิกวง BLACKPINK และ จางวอนยอง สมาชิกวง IVE กลายเป็นไวรัล และจุดประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดียทั่วเอเชีย
ในคลิปดังกล่าว เจนนี่เป็นฝ่ายก้มทักทายก่อน ขณะที่จางวอนยองกำลังเดินเข้ามาใกล้ที่นั่ง ก่อนที่จางวอนยองจะก้มตอบในภายหลัง รายละเอียดเพียงเสี้ยววินาทีนี้กลับกลายเป็นชนวนความไม่พอใจของแฟน BLACKPINK บางส่วน โดยอ้างอิงธรรมเนียมในวงการบันเทิงเกาหลีที่ถือว่า “รุ่นน้องควรทักทายรุ่นพี่ก่อน” ทำให้มีเสียงวิจารณ์ว่าจางวอนยองในฐานะรุ่นน้อง ควรเป็นฝ่ายโค้งคำนับก่อน ไม่ใช่ให้รุ่นพี่เป็นฝ่ายเริ่ม
@jangwonton04 IT girls interaction #jennie #wonyoung #blackpink #ive ♬ оригинальный звук - scarli
หลังคลิปแพร่กระจาย แฟนคลับ BLACKPINK จำนวนหนึ่งออกมากล่าวหาว่าจางวอนยองแสดงกิริยาไม่ให้เกียรติรุ่นพี่ ขณะที่อีกส่วนแสดงความเห็นใจเจนนี่ โดยมองว่าไม่ยุติธรรมที่ศิลปินระดับรุ่นพี่และมีชื่อเสียงยาวนาน จะต้องเป็นฝ่ายก้มทักทายก่อนศิลปินที่อายุน้อยกว่า
บนโลกออนไลน์ กระแสวิพากษ์วิจารณ์จางวอนยองรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคอมเมนต์ในเชิงโจมตี เช่น “จางวอนยองกำลังแสดงมารยาทไม่ดีอีกแล้วหรือ?”, “คลิปนี้พิสูจน์ว่าเจนนี่คือ IT Girl ตัวจริง ทั้งสุภาพและให้เกียรติ ต่างจากใครบางคน” และ “ทั้งที่เป็นรุ่นพี่แท้ ๆ เจนนี่ยังต้องก้มก่อน”
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยออกมาปกป้องจางวอนยอง โดยชี้ว่าการก้มช้ากว่าเสี้ยววินาทีไม่อาจเท่ากับการไร้มารยาท พร้อมย้ำว่าเธอก็ก้มทักทายเจนนี่ และไม่ได้เพิกเฉยแต่อย่างใด ความเห็นฝ่ายสนับสนุนระบุว่า “ตัดสินนิสัยคนจากการก้มช้ากว่านิดเดียวมันไม่สมเหตุสมผล”, “เธอก็ทักทายชัดเจน ทำไมต้องโดนโจมตีแรงขนาดนี้” และ “มองยังไงก็ไม่เห็นมีปัญหา แค่ได้เห็นสองท็อปวิชวลปฏิสัมพันธ์กันก็น่ารักแล้ว”
ท่ามกลางการถกเถียงที่ยังดำเนินต่อไป เหตุการณ์เล็ก ๆ นี้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งว่า ในวัฒนธรรมแฟนด้อมยุคปัจจุบัน แม้เพียงท่าทางหรือจังหวะสั้น ๆ ระหว่างไอดอลระดับท็อป ก็สามารถถูกขยายความ ถูกจับผิด และกลายเป็นดราม่าร้อนแรงได้ในพริบตา